Sta succedendo qualcosa tra Rosa e Deddy? I fan di Amici avevano captato degli indizi a favore di un possibile ritorno di fiamma, ma la ballerina aveva stroncato le loro speranze dicendo di non essere innamorata al momento. Amedeo Venza ha smentito la giovane riportando l'indiscrezione secondo la quale lei e il cantante di Torino si starebbero risentendo dopo un periodo di gelo: il riavvicinamento tra i due ex allievi, però, starebbe avvenendo lontano da occhi indiscreti.

Ultimi rumor sull'ex coppia di Amici

Non si placano le chiacchiere su una delle coppie che si sono formate nella scuola di Amici pochi mesi fa: Rosa e Deddy, infatti, continuano a campeggiare sui siti di Gossip per un possibile e non ancora confermato ritorno di fiamma.

A supportare questa tesi, è anche Amedeo Venza, che il 23 agosto ha dedicato ai due ragazzi una Instagram storia piuttosto interessante.

"Dopo svariate incomprensioni e liti social, Deddy e Rosa ci riprovano", ha scritto l'influencer accanto ad una vecchia foto dei due talenti che si danno un bacio nella scuola più famosa d'Italia.

Stando alle voci che sono arrivate all'orecchio dell’uomo, la ballerina e il cantante avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità, forse l'ultima dopo la brusca rottura che c'è stata al termine del talent-show soprattutto a causa dei tanti impegni di lavoro di lui.

La risposta della ballerina di Amici che ha gelato i fan

Nel post che ha dedicato all'ex coppia di Amici, Amedeo Venza ha anche scritto: "I due talenti si stanno rifrequentando lontano da occhi indiscreti e in gran segreto".

Insomma, Deddy e Rosa avrebbero scelto di non rendere pubblici gli sviluppi che il loro rapporto ha avuto nell'ultimo periodo, ovvero da quando hanno ricominciato a seguirsi su Instagram dopo settimane di gelo.

L'influencer ha anche messo le mani avanti quando ha detto che gli ex allievi potrebbero anche smentire l'indiscrezione che lui ha lanciato sui social network, ma questo non lo fa desistere dal condividere con i propri follower un gossip interessante come quello di un presunto ritorno di fiamma tra due dei talenti più amati della precedente edizione del format di Maria De Filippi.

"Vi garantisco che i due si stanno risentendo", ha concluso Venza nello sfogo che i siti stanno riportando dopo le parole spiazzanti che Di Grazia ha usato per commentare la sua attuale vita amorosa.

Indizi e smentite sui talenti di Amici 20

Poco prima che Amedeo Venza confermasse il rumor sul suo presunto riavvicinamento a Deddy, Rosa aveva lasciato i fan senza parole dando una risposta sulla sua vita privata.

Ad un follower di Instagram che le ha chiesto se è innamorata, l'altro giorno la ballerina ha fatto sapere: "Attualmente no, ma preferisco tenere fuori la mia vita privata da quella artistica".

Con queste frasi, dunque, Di Grazia sembrava avesse smentito i gossip che la volevano di nuovo vicina al cantante che ha amato nella scuola di Amici, quello al quale si diceva avesse lanciato una frecciatina quando sui social ha aggiunto: "Credo nell'amore, ma solo in quello vero".

Insomma, i sostenitori dell'ex coppia non sanno più a chi e a cosa credere: Rosa nega di provare sentimenti per qualcuno, Deddy continua a tacere e gli esperti di cronaca rosa alimentano la curiosità sostenendo che i due ex allievi si starebbero frequentando di nuovo ma stando attenti a non essere beccati.

Il cantante, poi, non si è mai esposto per commentare le indiscrezioni che sono circolate sulla sua sfera sentimentale: l'unica ad averci messo la faccia, è stata la danzatrice quando ha ufficializzato la fine della storia d'amore con un post.