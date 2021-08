Continua l'appuntamento con le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca, trasmessa su Rete 4, non smette di appassionare un'ampia fetta di spettatori. Maja e Florian, con la loro intricata storia d'amore, stanno portando una ventata d'aria fresca alle dinamiche dello sceneggiato.

Secondo le anticipazioni delle puntate in onda dal 30 agosto al 5 settembre, Florian e Maja avranno una brutta discussione e alla fine il giovane prenderà una decisione inaspettata. Maja, distrutta dalle parole del suo innamorato, cercherà conforto nell'albero magico, ma qui farà un incontro imprevisto.

Intanto, Alfons sarà preoccupato per il rapporto tra Vanessa e Max, mentre Christoph non crederà che Rosalie si sia veramente candidata alle elezioni.

Tempesta d'amore, trame dal 30 agosto al 5 settembre: Alfons sarà preoccupato per Vanessa

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Florian inizierà a nutrire dei sospetti su Erik. Infatti, si convincerà che Maja sia favorevole alla costruzione della strada d'accesso solo perché minacciata da lui. L'uomo avrà bisogno di allontanare i dubbi di Florian e Ariane sarà pronta a escogitare un piano per aiutarlo.

Più tardi, la situazione tra Florian e Maja precipiterà e il ragazzo prenderà una decisione importante che potrebbe mettere per sempre fine al loro rapporto romantico.

Come la prenderà Maja?

Intanto, Alfons sarà molto preoccupato per Vanessa. La vicinanza tra lei e Max, infatti, non lo lascerà affatto tranquillo. Temerà che la sportiva possa soffrire così come soffre per l'allontanamento da Robert.

Anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 5 settembre: Vanessa sarà gelosa di Max e Shirin

Negli episodi di Tempesta d'amore, dal 30 agosto al 5 settembre, Rosalie sarà intenzionata ad acquisire rispetto per la sua candidatura alle elezioni.

Purtroppo, Christoph non le crederà pensando che stia solo scherzando e un'apparizione televisiva che avrebbe potuto aiutarla a farsi conoscere prenderà una brutta piega. Per fortuna, Michael continuerà a starle accanto e a trasmetterle forza.

Intanto, i timori di Alfons si riveleranno fondati quando Max cancellerà un appuntamento con Vanessa per recarsi in montagna assieme a Shirin.

La ragazza rimarrà molto delusa dal suo comportamento e deciderà di seguirlo per capire se è interessato a Shirin oppure no.

Maja incontrerà uno sconosciuto nel bosco

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che, nelle prossime puntate, Maja sarà devastata per la rottura con Florian. Vorrebbe tornare insieme a lui, ma il ragazzo apparirà fermo nella sua posizione. In preda all'angoscia, chiederà un anticipo a Werner in modo da potersi permettere qualche giorno di riposo lontano da tutto.

Visto che la sua sofferenza non sembrerà diminuire, Maja si recherà nel bosco e chiederà aiuto all'albero magico. Al posto di un incantesimo, però, apparirà uno strano uomo che avrà una storia sorprendente da raccontarle.