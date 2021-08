Fiori d'arancio per uno degli ex ballerini del talent show Amici di Maria De Filippi . Trattasi di Michele Nocca, protagonista della quattordicesima edizione del programma di Canale 5, il quale in queste ore sui social ha annunciato la notizia del suo matrimonio con il fidanzato John . Un momento a dir poco speciale per il giovane ballerino, che si è dichiarato al mondo "l'uomo più felice", dopo aver ricevuto il fatidico sì da parte dell'uomo di cui è innamorato.

L'ex ballerino di Amici, Michele Nocca, annuncia il matrimonio con John

Nel dettaglio, il ballerino Michele Nocca è stato tra i protagonisti di Amici 14, dove è riuscito a mettersi in mostra per le sue doti artistiche, al punto da approdare fino alla fase serale del seguitissimo talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Alla fine, però, Michele non riuscì ad accedere fino alla finalissima: venne eliminato alla seconda puntata dello show, restando comunque nel cuore di tantissime persone e appassionati del programma, che ancora oggi lo seguono sui social.

Ed è proprio su Instagram che, Michele in queste ultime ore, ha scelto di condividere un post col quale ha annunciato il suo imminente matrimonio.

'Sono l'uomo più felice del mondo', scrive Michele sui social

Nella cornice dei Giardini di Tivoli di Copenhagen, Michele Nocca ha chiesto al suo fidanzato John di sposarlo e diventare ufficialmente suo marito. La risposta è stata "sì".

"And he said Yes. Sono l'uomo più felice del mondo", ha scritto l'ex ballerino nella didascalia del post Instagram dove si è immortalato al fianco del suo fidanzato e ormai futuro sposo, che mostra in camera l'anello della proposta ufficiale di matrimonio.

Immediata la reazione dei numerosi fan che seguono Michele sui social: in tantissimi si sono complimentati con loro e hanno fatto i migliori auguri alla coppia per questo nuovo futuro che li attende insieme. Tra i vari commenti anche quelli di altri due ex volti del talent show di Maria De Filippi.

Trattasi del cantante Sergio Sylvestre e della ballerina Susy Fuccillo, che hanno partecipato a due edizioni diverse di Amici.

Riparte l'avventura di Amici 21: il talent show da settembre in onda su Canale 5

In attesa di scoprire quando sarà celebrato il matrimonio ufficiale della coppia, fervono i preparativi anche per il ritorno in televisione di Amici.

Il seguitissimo talent show di Canale 5, quest'anno giocherà d'anticipo rispetto alle scorse edizioni.

Il debutto della ventunesima edizione, infatti, è fissata già a settembre: probabilmente la prima puntata, dove ci sarà la presentazione della nuova classe, andrà in onda sabato 18 alle ore 14:10 circa.