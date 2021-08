Can Yaman continua ad essere il protagonista del Gossip del momento. L'attore turco ha infiammato la curiosità dei suoi tantissimi fan con la sua tormentata storia d'amore con Diletta Leotta. In questi giorni, invece, Can ha scelto di staccare un po' la spina e lo ha fatto dirigendosi in Sardegna, dove sta trascorrendo le sue vacanze. A beccarlo in terra sarda, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Giacomo Urtis che è rimasto colpito dall'attore turco.

Estate da single per Can Yaman: l'incontro con Urtis

Nel dettaglio, Giacomo Urtis è stato intervistato dal direttore Alfonso Signorini, e ha avuto modo di fare un bilancio di questa sua estate, trascorsa per la maggior parte in Sardegna.

Tra i vari personaggi che ha incontrato spicca anche l'attore turco Can Yaman che questa estate ha infiammato il gossip con la sua love story con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, volto simbolo di Dazn.

Urtis ha ammesso che, in un primo momento, aveva una concezione "sbagliata" di Can, dato che lo considerava una persona burbera. Poi, però, conoscendolo dal vivo, non ha potuto fare a meno di ricredersi sul conto del divo turco che fa sognare gli spettatori italiani.

Il retroscena di Giacomo Urtis su Can Yaman

"Pensavo fosse un tipo burbero, invece è simpaticissimo. Mi ha stupito", ha detto l'ex protagonista del Grande Fratello Vip parlando dell'incontro che ha avuto con Yaman in Sardegna.

"È super simpatico, fa battute", ha proseguito ancora Giacomo Urtis sottolineando il fatto che Can Yaman parli benissimo la lingua italiana.

Nel corso dell'intervista, Urtis ha commentato anche i rumor di queste ore legati ad una rottura ormai definitiva tra il divo delle soap e la conduttrice Diletta Leotta.

A tal proposito, l'ex gieffino si è lasciato andare ad un retroscena legato alla permanenza in Sardegna di Can Yaman, svelando di non averlo visto in compagnia di altre donne, così come si era vociferato in queste ultime ore sul web e sui social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

'È sempre stato solo', svela l'ex gieffino Urtis

"È sempre stato solo", ha dichiarato Urtis in merito all'incontro con Can Yaman nei giorni scorsi.

Intanto, però, i numerosi fan della coppia Can-Diletta, restano in attesa di scoprire la verità sulla loro separazione, avvenuta di punto in bianco e senza alcun tipo di spiegazione.

I due, infatti, malgrado le voci e le indiscrezioni che corrono sul loro conto, hanno scelto di non replicare e di restare in silenzio, evitando ogni tipo di commento che possa far chiarezza e luce su questa storia d'amore, che ha fatto sognare tantissimi fan.