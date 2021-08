Due dei quattro nuovi tronisti di Uomini e donne sono stati presentati nel corso della registrazione del 24 agosto: le anticipazioni del web, fanno sapere che uno dei ragazzi, che da metà settembre cercherà l'amore in televisione, si chiama Joele Milan ed è di Venezia. Alla sua prima apparizione nel dating-show di Maria De Filippi, il 26enne ha raccontato di essere stato tradito più volte dall'ex fidanzata con dei suoi migliori amici.

Novità nel Trono Classico di Uomini e Donne

Mentre agli studi Elios è in corso la seconda registrazione di Uomini e Donne 2021/2022, sul web si continua a parlare dei due tronisti che sono stati presentati il 24 agosto.

La prima puntata del dating-show (quella che andrà in onda il 13 settembre), infatti, è stata dedicata sia al ritorno di Gemma davanti alle telecamere con un seno nuovo che all'ufficializzazione di due dei ragazzi che animeranno il Trono Classico.

Uno dei nuovi protagonisti del format di Maria De Filippi, dunque, si chiama Joele Milan, ha 26 anni ed è laureato in ragioneria. La new entry del programma di Canale 5 ha la passione per lo sport, è molto tatuato e vive a Venezia.

Quando gli è stato chiesto di raccontare la sua ultima storia d'amore, il giovane ha detto di essere parecchio deluso perché l'ormai ex fidanzata l'ha tradito con uno dei suoi migliori amici.

La mancanza di rispetto che ha ricevuto da parte di più persone care, ha portato il ragazzo a chiudersi in sé stesso e a non credere più nell'amore: a U&D, infatti, Joele vorrebbe tornare a provare le farfalle nello stomaco e soprattutto fidarsi di nuovo di una donna.

Confermata la tronista transgender a Uomini e Donne

La seconda tronista ad essere stata presentata durante la prima registrazione di Uomini e Donne, è Andrea Nicole. La 29enne era stata annunciata dai giornalisti come la prima protagonista transgender della storia del dating-show: la milanese, infatti, fino a otto anni fa era un ragazzo ma ha completato il proprio percorso di transizione ed oggi storce il naso se viene ancora etichettata col termine "trans".

La new entry del Trono Classico fa la commessa da tanto tempo e nel programma di Maria De Filippi spera di incontrare un uomo intelligente, comprensivo e che sappia andare oltre.

Oggi, mercoledì 25 agosto, sarà svelata l'identità degli altri due giovani del cast 2021/2022: secondo le indiscrezioni che sono trapelate fino ad ora, dovrebbe trattarsi di un uomo e di una donna, per un totale di quattro tronisti.

Gemma ancora 'super star' a Uomini e Donne

La prima puntata stagionale di Uomini e Donne, è iniziata sulla falsariga di quelle dell'anno scorso: Gemma Galgani ha fatto il suo ingresso in studio con un seno nuovo di zecca.

La torinese, infatti, ha deciso di sottoporsi ad un'operazione di mastoplastica per provare a sedurre il maggior numero di cavalieri del parterre, nella speranza che tra loro ci sia la sua anima gemella (quella che insegue da ormai 12 anni con scarso successo).

La 71enne, però, già ieri ha dovuto fare i conti con le sfuriate di Tina Cipollari: l'opinionista ha criticato aspramente la decisione della sua antagonista di rifarsi un'altra volta dopo il lifting al viso di un anno fa.

Per quanto riguarda le dame e i cavalieri che compongono il Trono Over 2021/2022, per ora sono certi i ritorni di Ida Platano, Isabella Ricci e Biagio Di Maro, mentre è ancora in dubbio la conferma di Armando Incarnato.

Nella tarda serata di oggi, o al massimo domani mattina, trapeleranno le anticipazioni della seconda registrazione del dating-show, quella in cui saranno presentati gli ultimi due tronisti della nuova edizione.