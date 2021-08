Grande attesa per la nuova edizione di Amici 2021/2022. Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, sarà uno dei programmi di punta della nuova stagione televisiva Mediaset, dopo il boom di ascolti dell'ultima stagione vinta dalla ballerina Giulia Stabile e caratterizzata dall'exploit del fenomeno Sangiovanni, che ha dominato le classifiche di vendita post talent show. In vista della ventunesima edizione, Maria De Filippi sta mettendo a punto le novità e il cast di questa edizione, che potrà contare anche sulla presenza di Giulia Stabile.

I primi retroscena sul cast della nuova edizione di Amici

Nel dettaglio, i primi retroscena sul cast di Amici 2021/2022 rivelano che in questa edizione non ci sarà spazio per la cantante Arisa, che cederà il suo posto a Lorella Cuccarini.

A sua volta, infatti, la showgirl che lo scorso anno aveva insegnato danza, quest'anno lascerà la sua poltrona alla new entry Raimondo Todaro, che andrà a rafforzare il corpo docenti del talent show Mediaset.

Una squadra che sembra promettere molto bene sulla carta e dal punto di vista delle dinamiche: la ventunesima edizione che ruoterà come sempre intorno alle vicende dei nuovi concorrenti che saranno presentati nel corso della prima puntata di Amici 21, in programma sabato 18 settembre su Canale 5.

Il ritorno di Giulia Stabile ad Amici 21

Tra i graditi ritorni nel cast del talent show Mediaset, va segnalato anche quello di Giulia Stabile. Il nome della vincitrice della passata edizione circolava da diversi giorni su web e social ma, fino a questo momento, non era mai arrivata la conferma definitiva.

A rompere il silenzio sui suoi prossimi impegni professionali e televisivi è stata proprio la ballerina Giulia che, in una recente intervista, ha confermato il suo impegno ad Amici 21 ma anche a Tu si que vales, in onda sempre da settembre in tv.

In particolar modo, per quanto riguarda il ritorno di Giulia Stabile ad Amici, la ballerina ha ammesso che è stata una proposta di Maria De Filippi, che lei ha accettato subito.

Cosa farà Giulia Stabile ad Amici 2021/2022

"Lì per lì non ci potevo credere. Naturalmente ho detto subito sì", ha affermato Giulia aggiungendo poi che nel corso delle prossime puntate del talent show, lei avrà il compito di eseguire le coreografie che successivamente gli allievi eseguiranno in studio.

Un ritorno che sicuramente renderà entusiasti i numerosi fan di Giulia, i quali hanno avuto modo di conoscerla e amare la sua arte grazie al talent show di Canale 5.

Giulia, inoltre, sarà anche nel cast di Tu si que vales 2021. La ballerina ha raccontato che sarà l'inviata per WittyTv del programma e curioserà nel dietro le quinte dello show del sabato sera, prodotto sempre da Fascino di Maria De Filippi.