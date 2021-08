La love story tra Andrea Zenga e la sua fidanzata Rosalinda Cannavò prosegue nel migliore dei modi anche se tra i due non manca qualche piccola incomprensione, proprio come accade un po' in tutte le coppie. E così, nel corso delle ultime ore, Rosalinda ha raccontato sui social di una piccola disavventura che è successa proprio col suo fidanzato, che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine della sua precedente relazione, che scelse di chiudere proprio durante il GF Vip. L'attrice siciliana ha rivelato di essere stata "bacchettata" da parte del suo fidanzato.

Rosalinda Cannavò 'bacchettata' dal suo fidanzato Andrea

Nel dettaglio, Rosalinda ha voluto mettere al corrente i fan della piccola disputa che c'è stata col suo fidanzato, in merito al colore di alcuni pantaloni che avevano visto. I due non erano d'accordo sul colore e pare che Zenga non abbia perso occasione per farlo notare alla sua fidanzata, facendole presente il fatto che fosse particolarmente testarda.

"Devi cambiare un pochino, devi migliorare perché sei troppo testarda": sono queste le parole che Zenga ha pronunciato nei confronti della sua fidanzata bacchettandola per il suo carattere eccessivamente spigoloso.

La stoccata di Zenga alla fidanzata Rosalinda

A mettere al corrente della situazione, su quanto fosse accaduto, è stata proprio Rosalinda che da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 5, ha sempre cercato di mantenere un rapporto diretto con i suoi fan, raccontando sui social tutte le novità della sua vita sentimentale con Zenga ma anche della sua vita professionale.

Insomma un piccolo battibecco tra gli "Zengavo" (così come sono stati rinominati dai loro fan che li hanno seguiti durante il reality show condotto da Alfonso Signorini), il quale però non ha intaccato minimamente il loro rapporto. I due, infatti, sono pronti a proseguire insieme la loro estate d'amore e proprio Rosalinda, sui social, ha anticipato che non manca molto al prossimo viaggio che faranno insieme (pur non svelando, per il momento, quale sarà la destinazione).

Prosegue a gonfie vele anche la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo

Per la coppia Andrea-Rosalinda si prospetta un futuro roseo proprio come nel caso dell'altra coppia nata quest'anno all'interno della casa del GF Vip 5. Trattasi di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, entrambi molto amati e seguiti dal pubblico. In queste ore, sul conto dei "Prelemi", sono circolate voci legate a un possibile matrimonio in arrivo.

Voci che, tuttavia, sono state smentite dall'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ritiene che al momento i due avrebbero molti progetti da coronare ma non quello del matrimonio.