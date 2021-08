Cresce l'attesa per la prossima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda a partire da metà settembre in poi su Canale 5. In questi giorni sono emerse le prime anticipazioni sull'edizione 2021/2022 del dating show, il quale tornerà a puntare sulla formula mista tra trono classico e trono over. Al centro dell'attenzione, quindi, ci sarà ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani che in queste ore ha lanciato un appello al suo ex fidanzato Marco Firpo.

Il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne: da settembre in tv

Nel dettaglio, nonostante le cocenti delusioni del passato, Gemma Galgani non molla la presa e continua a essere alla ricerca del suo grande amore. La dama torinese, anche quest'anno, tornerà di nuovo in studio a Uomini e donne per mettersi in gioco e sperare così di trovare l'uomo della sua vita.

Eppure, ci sarebbe una persona che ha fatto parte del passato sentimentale di Gemma, che avrebbe lasciato un segno importante nel suo cuore. Trattasi del cavaliere Marco Firpo, al quale Gemma si è rivolta nel corso di questi giorni, lanciandogli un appello.

La dama Gemma Galgani non ha ancora dimenticato l'ex Marco

Gemma e Marco hanno vissuto una vera "favola d'amore" in una delle passate edizioni di Uomini e donne.

Una conoscenza che sembrava avere tutte le carte in regola per permettere alla dama torinese di ritrovare di nuovo il sorriso e la felicità dopo l'addio con Giorgio Manetti.

Alla fine, però, anche con Marco Firpo, l'esito finale di questa frequentazione non è stato dei migliori. I due, infatti, scelsero di dirsi definitivamente addio anche se la dama torinese non lo ha mai dimenticato del tutto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In una recente intervista, Gemma aveva ammesso di ricordare ancora le belle emozioni e le sensazioni provate durante gli incontri con Marco, fuori dal contesto televisivo.

L'appello di Gemma Galgani per Marco Firpo

E così, in vista dell'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, le cui prime registrazioni sono in programma a fine agosto, Gemma ha deciso di cogliere la palla al balzo per lanciare un appello al suo ex fidanzato.

Dalle pagine della rivista "Mio", la dama torinese del programma di Maria De Filippi ha deciso di chiedere apertamente al suo ex fidanzato di tornare in studio da lei, così da poter riprendere in mano le redini della loro conoscenza.

"Marco penso ancora a te: torna a corteggiarmi", ha dichiarato Gemma Galgani confermando di fatto che in tutto questo tempo non ha mai dimenticato del tutto il suo ex. Quale sarà la reazione di Marco? Accetterà la proposta? Lo scopriremo nelle prossime ore.