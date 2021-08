Le trame di Una vita in onda dall'8 al 14 agosto, saranno ricche di accadimenti. In primis si svolgeranno le nozze di Emilio e Cinta e quelle tra Ildefonso e Camino. Quest'ultima esiterà sino all'ultimo prima di pronunciare il sì, ma tutto alla fine si svolgerà senza intoppi. Mentre in casa Pasamar si festeggerà il doppio matrimonio, giungerà la notizia dell'arresto di Genoveva, finita in manette con l'accusa di aver assassinato Marcia.

Anticipazioni Una vita: Cesareo scarcerato

Una vita andrà regolarmente in onda su Canale 5 anche nella settimana che precede il ferragosto.

Le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena e che riguarderanno in particolare le indagini sull'omicidio di Marcia. La domestica Laura ammetterà di fronte a Felipe e successivamente a Mendez, che Santiago e Genoveva si stavano azzuffando per un coltello che, alla fine della colluttazione, era rimasto in possesso di Genoveva. A questo punto, il Commissario scarcererà Cesareo il quale risulterà estraneo alla morte di Marcia.

Camino esita a pronunciare il sì ma alla fine sposa Ildefonso

Dando uno sguardo alle trame in onda sino al 14 agosto, Cesareo racconterà a Felipe di aver visto Genoveva ai Giardini del Principe il giorno della morte di Marcia. Emilio e Cinta invece, andranno a cercare Camino, svanita nel nulla a pochi giorni delle nozze.

Quando ormai si saranno rassegnati a chiamare la polizia, Camino farà la sua ricomparsa ad Acacias facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi familiari e rassicurano Ildefonso sulla sua volontà di sposarlo. Cesareo tornerà nel quartiere da uomo libero e sarà accolto con gioia da tutti, compresa Arantxa, giunta ad Acacias in occasione delle nozze di Cinta.

Il doppio matrimonio avrà luogo e tutto si concluderà con un lieto fine, anche se Camino si presenterà in chiesa con un forte ritardo. Inoltre, la giovane esiterà parecchio prima di pronunciare il fatidico sì.

Una vita, Mendez arresta Genoveva per l'omicidio di Marcia

Comunque sia, alla fine Camino sposerà Ildefonso, assecondando così il volere di Felicia.

Nel frattempo, Mendez si presenterà a casa di Genoveva e l’arresterà per l’omicidio di Marcia. La dark lady non tarderà a capire che Felipe era al corrente delle intenzioni del Commissario e capirà che il marito non avrà fatto nulla per impedire il suo arresto. Mentre il quartiere starà festeggiando le nozze dei quattro novelli sposi, Cesareo informerà tutti dell'arresto di Genoveva. La notizia farà calare il gelo sui residenti di Acacias, i quali saranno divisi tra innocentisti e colpevolisti.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà in Una vita, si ricorda che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.