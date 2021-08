Nella puntata numero 8 di Aşk Mantık İntikam, in onda venerdì 13 agosto su Fox Türkiye, ci sarà la "resa dei conti" tra Esra e Ozan. La ragazza, infatti, vorrà sapere dal suo ex marito se ha una storia con Çağla. Riuscirà a scoprirlo?

Ozan non riesce a capire perché Esra gli sta sempre accanto

Anche nella puntata numero 8 di Aşk Mantık İntikam, Ozan cercherà di capire l'atteggiamento di Esra. Infatti, durante la puntata numero 7, la ragazza non è riuscita a nascondere la gelosia che prova nei confronti del suo ex marito.

Proprio nel finale di puntata, vedendo Esra mentre indossa la sua giacca in jeans, Ozan ha capito che la ragazza ha trascorso tutta la notte accanto a lui quando si trovava in ospedale, visto che quello stesso indumento l'aveva già visto nella sua camera in nosocomio.

Anche se la mattina, accanto a lui, aveva trovato Çağla, in realtà Esra se n'era andata solo dopo il suo arrivo.

Questa ennesima dimostrazione d'affetto, da parte di Esra, ha mandato "in tilt" il povero Ozan, che ora vorrà capire perché: gli ha mandato un messaggio sul telefono per poi cancellarlo, ha mandato Zeynep per rovinare la cena che lui stava trascorrendo con Çağla, sua madre Zümrüt e sua sorella Elif e, soprattutto, perché l'ha seguito fino alla casa sperduta del suo insegnante. Perché ha tutte queste dimostrazioni d'affetto per una persona di cui, come ha dichiarato lei stessa, "non è mai stata innamorata"?

Esra vuole sapere se Ozan e Çağla stanno insieme

Nella puntata numero 8 di Aşk Mantık İntikam, però, Esra sarà sincera con Ozan e gli dirà che l'ha seguito perché pensava che fosse in compagnia di Çağla.

Al ragazzo, però, questa spiegazione non basterà: perché ha seguito un uomo di cui, come da lei dichiarato, non è gelosa?

Queste ripetute domande, però, non scioglieranno nemmeno i dubbi di Esra: Ozan e Çağla stanno realmente insieme? Lui non gli dirà subito come stanno le cose, anzi, la farà un po' "soffrire" prima di darle una risposta.

Alla fine, però, non ce la farà e Ozan rivelerà alla ragazza che tra lui e Çağla non c'è assolutamente niente e il tutto verrà fatto con la gran soddisfazione di Esra.

Esra teme il riavvicinamento con Ozan, per questo vuole 'scappare' da lui

Esra, però, capirà che si sta pericolosamente riavvicinando al suo ex marito e confrontandosi con Zeynep le dirà che deve trovare un modo per "scappare" da lui.

La cosa si rivelerà un po' difficile, visto che lavora nella sua azienda, ma troverà un modo per sfuggire alla sua vista.

L'appuntamento con l'episodio 8 di Aşk Mantık İntikam è per venerdì 13 agosto su Fox Türkiye. Il programma è visibile, dall'Italia, sul sito ufficiale della rete e in live streaming su Youtube.