Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che ci saranno una serie di novità anche per alcuni programmi che ormai sono dei marchi storici della programmazione televisiva. Uno di questi è sicuramente Domenica In, lo storico contenitore condotto da Mara Venier, che tornerà in onda da settembre ma con una serie di importanti novità. Per quanto riguarda la prima serata, invece, è confermato il ritorno di Ballando con le Stelle anche se quest'anno lo show slitterà il proprio debutto ad ottobre.

Rivoluzione a Domenica In: le anticipazioni dei palinsesti Rai dell'autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai del prossimo autunno, rivelano che per Mara Venier arriverà la conduzione della quarta edizione di fila di Domenica In.

Il programma debutterà il 19 settembre come sempre nel daytime della rete ammiraglia Rai ma presenterà una serie di cambiamenti.

Quest'anno, infatti, il programma del dì di festa di Rai 1 sarà completamente rivoluzionato, così come confermato dalla stessa padrona di casa, che ha anticipato le prime novità dell'edizione 2021/2022.

Mara Venier anticipa le novità della prossima edizione di Domenica In, da settembre su Rai 1

A Domenica In, infatti, ci sarà spazio per un nuovo spazio sociale che sarà curato da Don Antonio Mazzi e inoltre si darà ascolto anche alle storie della gente comune che si racconteranno nello studio del programma festivo di Rai 1.

Mara Venier, inoltre, ha anticipato che ci sarà spazio anche per un nuovo segmento che vedrà protagonisti dei giovani talenti, pronti a mettersi in gioco per farsi conoscere dal pubblico della rete ammiraglia.

La conduttrice veneta, inoltre, ha svelato che questa per lei sarà l'ultima edizione al timone di Domenica In, dopodiché dal prossimo anno si dedicherà ad altri progetti televisivi.

Slitta il debutto di Ballando con le stelle 2021

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno rivelano che in prime time slitterà il debutto di Ballando con le stelle 2021.

Lo show di Milly Carlucci, che quest'anno dovrà fare a meno della presenza di Raimondo Todaro (passato ad Amici di Maria De Filippi), non debutterà a settembre, come è accaduto lo scorso anno, ma inizierà la sua corsa il 16 ottobre.

In queste settimane, la conduttrice Milly Carlucci sta ultimando il cast di concorrenti della nuova edizione.

Tra i confermati, al momento, spicca solo il nome di Morgan.

Perego-Ventura approdano nel daytime domenicale di Rai 2

Tra le novità, inoltre, va segnalato anche il debutto dell'inedita coppia composta da Simona Ventura e Paola Perego.

Le due conduttrici, nella stagione autunnale di Rai 2, condurranno una nuova trasmissione dal titolo "Citofonare Rai 2", destinata alla fascia mattutina della seconda rete. Sarà un talk show leggero e frizzante, in onda tutte le domeniche dalle 11 alle 13 circa.