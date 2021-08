Per la nuova stagione televisiva 2021/2022, Mediaset ha ridotto drasticamente il numero delle trasmissioni di Barbara D'Urso. La conduttrice, che fino allo scorso anno spadroneggiava su Canale 5 con ben tre trasmissioni (tra cui una in prime time), quest'anno si ritroverà soltanto al timone di Pomeriggio 5, che sarà drasticamente rivoluzionato dal punto di vista dei contenuti. Un duro colpo anche per tutti gli opinionisti che, in questi anni, sono nati proprio nelle trasmissioni pomeridiane e serali della conduttrice: si vocifera che uno di questi sarebbe particolarmente in crisi.

Mediaset chiude due trasmissioni condotte da Barbara d'Urso

Nel dettaglio, Mediaset ha scelto di procedere con la chiusura di ben due trasmissioni di Barbara d'Urso.

Trattasi di Domenica Live e Live - Non è la d'Urso, che dal prossimo settembre non troveranno più spazio nel palinsesto domenicale di Canale 5.

Entrambe sono state cassate e sostituite da programmi di puro intrattenimento che terranno compagnia al pubblico nel dì di festa Mediaset.

Così Barbara d'Urso da settembre riprenderà in mano soltanto le redini di Pomeriggio 5. Il talk show debutterà lunedì 6 settembre su Canale 5 ma, anche in questo caso, ci sarà una rivoluzione nei contenuti.

Il retroscena sul ridimensionamento di Barbara d'Urso su Canale 5

Pier Silvio Berlusconi ha chiesto alla conduttrice e alla sua squadra di autori di incentrare il programma sull'attualità, la cronaca e la politica.

Ecco allora che da settembre, non ci sarà più spazio per tutta la parte dedicata allo spettacolo, all'intrattenimento e al gossip.

Tale cambiamento, di conseguenza, determinerà anche la sparizione di tutti quegli opinionisti che nel corso degli ultimi anni hanno tenuto banco nelle trasmissioni di Barbara d'Urso, presenziando ai vari talk show sul GF Vip, Isola dei famosi, chirurgia estetica e temi vari.

Un opinionista dei salotti tv Mediaset sarebbe già 'depresso'

Un retroscena su questo ridimensionamento che colpirà la conduttrice partenopea nella prossima stagione tv 2021/2022 del Biscione, arriva dalle pagine di "Dagospia" e riguarda uno degli opinionisti "prezzemolino", onnipresente nei talk show pomeridiani e serali di Barbara d'Urso.

"Il ridimensionamento di Barbara d'Urso lascerà senza lavoro molti prezzemolini tv. Uno di questi sta vivendo davvero male la situazione, trascorre le giornate al telefono con la speranza di ricollocarsi altrove. È depresso, non parla d'altro", si legge sul sito diretto da D'Agostino.

Al momento, però, il nome di tale opinionista che sarebbe caduto "in depressione", non è stato svelato, anche se sui social non mancano le ipotesi.