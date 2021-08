Dal prossimo settembre 2021 cambia la programmazione delle reti Mediaset. Le novità riguarderanno il ritorno di diversi programmi, ormai diventati dei punti di riferimento per il pubblico di Canale 5, sia in daytime che in prima serata. Tra le prime a tornare in video sarà Barbara D'Urso, che andrà in onda con Pomeriggio 5 ma anche Maria De Filippi, con il suo talent show Amici giunto alla ventunesima edizione, anticiperà il ritorno sul piccolo schermo televisivo.

Barbara d'Urso anticipa il ritorno in tv: ecco come cambia la programmazione Mediaset

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo settembre 2021 rivelano che è previsto un cambio programmazione in daytime.

A riaccendere per prima la fascia pomeridiana sarà Barbara d'Urso che quest'anno tornerà in onda su Canale 5 soltanto con Pomeriggio 5.

Dopo la cancellazione di Live e Domenica Live, la conduttrice partenopea potrà dedicarsi anima e corpo al talk show quotidiano che quest'anno andrà in onda da lunedì 6 settembre.

Tante le novità di questa nuova edizione di Pomeriggio 5, che perderà tutta la parte dedicata allo spettacolo, all'intrattenimento e al gossip. Su volere di Pier Silvio Berlusconi, Barbara d'Urso ha accettato di modificare il programma, che sarà incentrato soprattutto si cronaca nera, attualità e informazione politica.

Uomini e donne, dal 13 settembre in onda su Canale 5

Molti degli altri programmi del daytime Mediaset, invece, cominceranno il prossimo 13 settembre.

Si riaccenderanno i riflettori sullo studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che come sempre potrà contare sulla presenza di nuovi tronisti, dame e cavalieri del trono over, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Maria De Filippi, però, quest'anno anticiperà il ritorno di un suo programma sul piccolo schermo di Canale 5.

Maria De Filippi anticipa il ritorno di Amici 21

Dovrebbe essere questo il caso di Amici 21, il talent show Mediaset che a differenza degli altri anni non andrà in onda da novembre in poi ma sarà trasmesso a partire dal mese di settembre.

La prima puntata di questa nuova stagione è in programma sabato 18 settembre e nel cast è stata confermata la presenza di Giulia Stabile.

La vincitrice della passata edizione del talent show Mediaset, sarà una sorta di "guida" per i nuovi concorrenti che saranno scelti dai vari prof della scuola.

Dal 18 settembre, inoltre, riprenderà anche l'appuntamento con Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, di cui sono già iniziate le registrazioni.