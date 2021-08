Si prospettano puntate avvincenti quelle di Una vita che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 agosto. Casilda si ritroverà a fare i conti con la corte spietata di un berbero conosciuto in Marocco. La domestica, sentendosi perseguitata, sarà talmente disperata da cercare di coprirsi il volto e la testa pur di sfuggire all'uomo. Dopo ore di attesa, si conosceranno le condizioni di Genoveva e del bimbo che porta in grembo, ma purtroppo le notizie saranno tutt'altro che buone. Felipe si sentirà responsabile dell'accaduto, ma i suoi amici faranno di tutto per rassicurarlo.

Ramon farà un sogno alquanto strano, riguardante la politica: di che cosa si tratterà? Intanto le anticipazioni della soap spagnola rivelano che un personaggio di Acacias sarà talmente ferito da bramare la vendetta e allearsi contro Velasco.

Si apprendono i risultati su Genoveva e il bambino nelle prossime puntate di Una Vita

Dopo l'improvviso malore di Genoveva, le signore di Acacias organizzeranno una preghiera collettiva con lo scopo di favorire la sua guarigione. Nel frattempo, Felipe sarà divorato dai sensi di colpa in quanto preoccupato per le sorti di Genoveva e del figlio che la donna porta in grembo. Vedendolo in quello stato di grande sconvolgimento, gli amici dell'avvocato Alvarez-Hermoso lo conforteranno mettendolo al corrente del fatto che il commissario Mendez non intende condurre un'indagine su di lui, in quanto non lo reputa responsabile.

Dopo ore estenuanti di attesa, finalmente il dottore Lugones rivelerà l'esito delle condizioni di salute della Salmeron. Si verrà a sapere che Genoveva è fuori pericolo, ma purtroppo ha perso il bambino.

Anabel e Camino diventano amiche

Nelle nuove puntate di Una Vita vedremo la domestica Alodia riferire a José che sua moglie Bellita è in dirittura di partenza per gli Stati Uniti d'America.

Ad Acacias nascerà una nuova amicizia tra la figlia di Marcos, Anabel e Camino. La loro conoscenza verrà approfondita nel corso di un pranzo insieme a Ildefonso e Marcos.

Rosina negherà il permesso a Casilda di poter fare ritorno al suo paese. La domestica, infatti, vorrà prendersi una pausa, ma le cose non andranno come sperato.

Come se non bastasse, Casilda si sentirà perseguitata da un berbero di nome Izam, conosciuto durante il viaggio in Marocco e innamoratosi di lei. Pur di sfuggire a questo amore non corrisposto, la domestica arriverà al punto di coprirsi capo e volto.

Genoveva e Velasco alleati contro Felipe

Ramon farà un sogno particolare in cui è impegnato a tenere il suo primo comizio con grande apprezzamento da parte dei presenti. José si accorgerà che sua moglie sta mentendo e che non desidera veramente partire per gli Stati Uniti d'America.

Le trame di Una vita rivelano ulteriori colpi di scena con Genoveva che sarà del tutto convinta di essere ancora in dolce attesa. Quando la dark lady di Acacias 38 scoprirà la verità, il suo unico desiderio sarà quello di vendicarsi.

Per tale ragione Genoveva si metterà in contatto con Velasco e gli chiederà aiuto per punire colui che ritiene responsabile del suo aborto: Felipe! Nel frattempo, Alodia farà presente a Servante che per poter partecipare al concorso è necessario che le pensioni siano gestite da coppie legalmente sposate.