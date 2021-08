Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la serie tv Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) dal lunedì al venerdì.

Nelle puntate che i fan italiani seguiranno dal 23 al 27 agosto 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) pur avendo finalmente scoperto la malvagità del padre Tahsin (Tamer Levent) continuerà a dubitare della sincerità di Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug).

Brave and Beautiful, trame al 27 agosto: Sühan continua a non fidarsi di Cesur

Gli spoiler degli episodi che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo italiano da lunedì 23 a venerdì 27 agosto, il giorno della resa dei conti si avvicinerà, ovvero quello dell’udienza.

Cesur, Rifat, e Banu cercheranno di convincere il giudice ad approfondire la questione: l’obiettivo sarà quello di far capire che i dipinti di cui si era impossessato Tahsin erano della famiglia di Cesur. Adalet non nasconderà il suo turbamento per il fatto che la verità possa venire a galla: a consolare la donna ci penserà proprio suo marito Tahsin, cercando di ritirare la denuncia di furto.

Kohran mentre sarà in procinto di andare in tribunale spingerà Hulya a essere sincera: purtroppo quest’ultima farà perdere le proprie tracce nell’istante in cui il figlio di Tahsin farà i conti con le autorità. Cesur riuscirà nel suo intento, visto che riuscirà a portare il suo nemico di fronte alla legge.

Intanto Sühan non fidandosi del tutto di Cesur, gli dirà di non voler festeggiare il suo compleanno in sua compagnia. Successivamente Riza scriverà una missiva a Cesur, mentre Tahsin dopo essersi recato alla tenuta Alemdaroglu intercetterà il postino, dopodiché dirà a sua figlia di voler chiarire con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fugen teme per la vita di Cesur, Tahsin non perdona sua figlia

Intanto Cahide e Hulya continueranno a dire menzogne a Korhan: quest’ultimo riuscirà a consegnare il passaporto della finta infermiera alla polizia. Mentre Hulya si darà alla fuga, Cesur cercherà di ottenere informazioni sul postino intercettato da Tahsin. Mihriban servendosi della complicità di Cesur, convincerà i contadini a ribellarsi denunciando Tahsin.

Quest’ultimo, quando si renderà conto di non avere scampo, chiederà a Mehmet di far accusare Cesur. Durante una rissa Tahsin verrà colpito da un sasso alla testa, mentre le vetrine del negozio di Sühan e della farmacia di Adalet saranno distrutte. A questo punto Cahide metterà in guardia il marito, dicendogli che Hulya ha alloggiato a casa loro per spiarli su richiesta di Cesur.

Nel contempo Fugen dopo aver sentito delle sirene temerà che sia successo qualcosa a Cesur: la donna potrà fare un sospiro di sollievo nell’istante in cui il coraggioso ragazzo farà ritorno a casa. Un incendio divamperà alla tenuta dei Korludag: per fortuna a evitare il peggio ci penseranno Bulent, Kemal, Sirin, Tahsin e Korhan, e tutti crederanno che con l’accaduto ci sia lo zampino di Cesur.

Tahsin non riuscirà a perdonare sua figlia, mentre Korhan chiederà alla sorella di convincere Cesur a non portare avanti la vendetta contro loro padre. Intanto Necla dopo aver appreso grazie all’amica Bircan che la lettera mai arrivata a Cesur era stata inviata dal carcere, lo avviserà subito.

Sühan, dopo aver iniziato a sospettare che il padre di Cesur possa essersi ucciso da solo, con la complicità di Reyhan e Sirin frugherà tra le cose di sua madre.

Successivamente Cesur sorprenderà Sühan facendole un regalo durante una cena organizzata in un museo. Infine Riza nel bel mezzo di una sparatoria riuscirà a fuggire, impedendo a Mutlu di ucciderlo.