La soap opera Brave and Beautiful cambia programmazione su Canale 5 a partire dal prossimo 13 settembre 2021. Con il ritorno della storica trasmissione dei sentimenti, Uomini e donne, ideata e condotta da Maria De Filippi, la serie turca con protagonisti Cesur e Suhan non potrà essere più trasmessa nella stessa fascia oraria che l'ha ospitata nel corso dell'estate.

Questo cambio di palinsesto ha già suscitato malumori e polemiche da parte dei fan, i quali si chiedono che fine farà la soap turca.

Da settembre nuovo cambio di programmazione Mediaset

I palinsesti Mediaset per la stagione Tv 2021/2022 prevedono il ritorno di Uomini e donne: la prima puntata è in programma il 13 settembre e, come da tradizione, il dating-show sarà in onda alle ore 14:45 circa.

Uomini e donne, dunque, andrà ad occupare la fascia oraria che quest'estate è stata nelle mani di Brave and Beautiful. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social e non ha reso per felici i fan che si sono appassionati alle vicende della coppia Cesur-Suhan.

Uomini e donne determina lo spostamento di Brave and Beautiful

In tanti hanno puntato il dito contro Mediaset per la scelta di cambiare programmazione a partire dal mese di settembre, lasciando spazio al programma di De Filippi.

"Molto meglio questa soap che quello scempio di Uomini e donne, con quelle galline, ha stancato", ha sbottato una fan sui social, criticando la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 che andrà in onda al posto della soap turca, seguita in media da una platea di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno.

"Non è corretto, si tratta di una serie bellissima e non merita di essere messa da parte.

Se è così ci conviene non seguire più nulla su Mediaset", ha affermato un altro utente.

La polemica social dei fan della soap turca

"Noo, almeno fatelo finire è troppo bello. Fate un serale", ha commentato un'altra telespettatrice di Brave and Beautiful che ha avanzato la proposta di far sbarcare la soap nel prime time di Canale 5.

Ma cosa ne sarà di Brave and Beautiful a partire da settembre? L'ipotesi è che possa essere trasmessa di domenica pomeriggio, dato che in autunno i palinsesti Mediaset prevedono uno slot dedicato alle soap in programma dalle 14:30 alle 16:00 circa.

La stessa sorte, quindi, che lo scorso anno toccò a DayDreamer-Le ali del sogno, la serie turca con protagonista Can Yaman che fu spostata dal pomeriggio autunnale di Canale 5 per lasciare spazio a Uomini e donne, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori al giorno.