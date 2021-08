La casa del Grande Fratello Vip, sta per riaprirsi: a distanza di pochi mesi dal trionfo di Tommaso Zorzi, a Cinecittà stanno per arrivare nuovi vipponi pronti a tutto pur di entrare nel cuore del pubblico. Tra le anticipazioni fornite fino ad oggi dagli addetti ai lavori, spiccano la data d'esordio (lunedì 13 settembre) e la prima concorrente ufficiale: Katia Ricciarelli è stata confermata nel cast, così come le quattro opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini.

News sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quando mancano circa tre settimane al debutto, gli autori del Grande Fratello Vip hanno iniziato a svelare parte del cast che hanno messo su nell'ultimo periodo: dopo aver presentato le nuove opinioniste del reality-show, gli addetti ai lavori sono passati ai personaggi famosi che hanno accettato di entrare nella casa.

Mercoledì 18 agosto, infatti, è stata ufficializzata la partecipazione di Katia Ricciarelli al programma che Alfonso Signorini si appresta a condurre per la terza edizione consecutiva, la sesta nel computo totale di quelle dedicate alle celebrità.

La cantante lirica è la prima vippona ad aver confermato la propria presenza nel programma Mediaset che esordirà sul piccolo schermo il 13 settembre prossimo: la donna, infatti, ha già rilasciato un'intervista per allertare i futuri compagni d'avventura sul suo carattere deciso, schietto e vivace.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip 6

Un'altra anticipazione che è stata data fino ad ora sul Grande Fratello Vip, è quella sulle donne che commenteranno i comportamenti dei concorrenti dallo studio.

Le opinioniste che dal 13 settembre affiancheranno Alfonso Signorini in diretta su Canale 5, sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le due sono al debutto assoluto in questo ruolo, ma non saranno da sole.

Come è stato spiegato nelle ultime ore dagli addetti ai lavori, il reality-show Mediaset quest'anno aprirà le porte anche alla gente comune.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Due rappresentanti del pubblico, infatti, saranno scelte per esprimere pareri sui vipponi del cast: il numero totale degli opinionisti del GF Vip 6, dunque, sale a quattro se si considerano anche le commentatrici del popolo.

Nessun'altra novità, invece, sulle celebrità che tra tre settimane varcheranno la soglia della porta rossa: l'unico ad aver smentito con forza le voci che lo volevano vicino al format, è stato Raz Degan.

L'attore ha battibeccato a distanza prima col giornalista che ha lanciato l'indiscrezione sul suo possibile ingresso in casa, e poi con il presentatore che ha confermato l'esistenza di una trattativa tra lui e la produzione (saltata pare a causa di una richiesta di cachet troppo alta).

Conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip

La prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, andrà in onda lunedì 13 settembre in diretta: Alfonso Signorini presenterà i nuovi concorrenti e le opinioniste che sono state scelte per rimpiazzare gli uscenti Pupo e Antonella Elia.

Il reality-show farà compagnia al pubblico con 21 appuntamenti totali (13 al lunedì e 8 al venerdì sera), che potrebbero diventare molti di più se gli ascolti saranno buoni: in quel caso, Mediaset allungherà il programma di qualche mese, esattamente come è accaduto con la stagione vinta da Tommaso Zorzi.

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che quest'anno il format di Canale 5 potrebbe durare dagli otto ai dieci mesi totali, un vero e proprio record che potrà essere stabilito soltanto se il cast conquisterà la gente a casa come è successo di recente con i vipponi che hanno animato la quinta edizione.