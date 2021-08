Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare telenovela completamente realizzata in Spagna campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso interpretato dall'attore Marc Parejo. L'avvocato, infatti, deciderà di testimoniare contro Genoveva Salmeron al fine di condannarla per la morte di Marcia Sampaio dopo il fallimento delle deposizioni di Laura e Cesareo.

Una vita spoiler: Laura ritratta la deposizione contro Genoveva

Le anticipazioni di Una vita sulle le prossime puntate in onda a breve sui teleschermi italiani annunciano un gesto disperato di Felipe per incastrare sua moglie.

Tutto inizierà con precisione quando Javier riuscirà a smontare tutte le prove accusatorie nei confronti di Genoveva, portate davanti al giudice da Mendez e Alvarez Hermoso.

In primis, Cesareo non riconoscerà la darklady tra le tre donne vestite completamente di nero giunte nell'aula di tribunale. Poi, la Salmeron e Velasco convinceranno Laura a ritrattare la deposizione. La domestica, infatti, negherà di aver visto Becerra lasciare un coltello nelle mani di Genoveva al termine di un violento alterco. Per questo motivo, Felipe tenterà una mossa disperata per tentare di dimostrare la colpevolezza di sua moglie.

Felipe testimonia al processo contro la moglie

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, Felipe deciderà di testimoniare contro Genoveva.

Dall'altro canto, quest'ultima farà passare il marito come una persona violenta capace di avergli fatto perdere il bambino che portava in grembo e di essersi macchiato di infedeltà.

Nonostante tutto, l'Alvarez Hermoso rivelerà al giudice che la Salmeron aveva ingaggiato Israel, affinché gli impedisse di sposare Marcia. Per dare veridicità alle sue parole, l'avvocato racconterà al giudice di aver ricevuto alcune epistole dal finto Santiago dal Brasile, dove ammetteva di essere stato un complice di sua moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Velasco fa passare per vittima la Salmeron

Velasco chiederà al giudice che la lettera non venga inserita tra le prove in quanto non ci sono indizi per dimostrare che sia stata realmente scritta da Becerra. Non contento, Javier farà passare Genoveva come una persona succube di un marito bugiardo e manipolatore, che non le ha mai dato un briciolo d'amore.

La Salmeron riuscirà a dimostrare la sua innocenza grazie all'arringa del losco avocato?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su questa story-line, si ricorda che Una vita è trasmesse sette giorni su sette su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset Play Infinity.