Cambia la programmazione di Canale 5 per l'autunno 2021. Le anticipazioni sui nuovi palinsesti delle reti Mediaset, rivelano che in daytime ci sarà spazio per numerose riconferme ma anche per dei cambi programmazione che riguarderanno in primis le nuove serie turche che hanno debuttato questa estate. Con il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ci sarà una variazione del palinsesto che riguarderà soprattutto Love is in the air e Brave and Beautiful.

Cambia la programmazione di Canale 5: le novità dell'autunno 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti di Canale 5 del prossimo autunno 2021, rivelano che in daytime ci sarà spazio per la riconferma di Beautiful e Una vita, le due soap storiche del primo pomeriggio torneranno per tutta la settimana.

In particolar modo, la soap americana è confermata dal lunedì alla domenica, mentre per quanto riguarda Una Vita, l'appuntamento al momento è previsto dal lunedì al venerdì.

Al sabato pomeriggio, da metà settembre, ci sarà il ritorno di Amici di Maria De Filippi, con partenza fissata alle ore 14:10 e quindi nella fascia oraria che in settimana è occupata dalla soap opera iberica.

Love is in the air e Brave and Beautiful: cambia la programmazione

Sempre nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Mediaset, è previsto anche il ritorno di Uomini e donne: la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà nella abituale fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Un ritorno che determinerà un cambio programmazione per le due soap turche in onda in questo periodo su Canale 5.

Love is in the air e Brave and non saranno più trasmesse nella stessa fascia oraria: secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la prima sarebbe destinata a proseguire la sua messa in onda in daytime anche nel palinsesto feriale di Canale 5.

La seconda, invece, con protagonista l'affascinante Cesur potrebbe essere destinata al pomeriggio domenicale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non è finita qui, perché sempre nel daytime autunnale di Canale 5, ci sarà spazio anche per la messa in onda della nuova edizione di Pomeriggio 5, che quest'anno subirà un netto restyling e sarà incentrato soprattutto su cronaca nera e attualità.

Nel weekend spazio a Verissimo: anticipazioni palinsesti Canale 5 autunno

In daytime troverà spazio anche il daytime di Amici 21 e quello del Grande Fratello Vip 6, in onda nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:45 circa.

Per quanto riguarda il fine settimana di Canale 5, le anticipazioni sui nuovi palinsesti 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per un doppio appuntamento in daytime con il talk show Verissimo.

Silvia Toffanin, quest'anno, raddoppierà la sua presenza nel pomeriggio della rete ammiraglia: Verissimo andrà in onda come sempre di sabato pomeriggio ma debutterà anche nella fascia della domenica pomeriggio, subentrando all'ormai defunta Domenica Live.