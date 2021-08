Prosegue l'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la fortunata serie turca rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis al rapporto tra Cesur e Suhan. L'uomo, infatti, deciderà di continuare ad indagare sulla morte del padre, convinto del fatto che quest'ultimo sia stato ucciso. La sua determinazione, però, finirà per far insospettire Suhan che inizierà ad avere dei dubbi su quell'uomo che ha scelto di sposare.

Alla fine, però, i suoi dubbi verranno spazzati via dal ritrovamento della lettera scritta dal padre di Cesur prima della morte.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful: Cesur vuole far riesumare il corpo del padre

Nel dettaglio, le anticipazioni e gli spoiler di Brave and Beautiful che arrivano dalla Turchia, rivelano che Cesur non avrà alcuna intenzione di arrendersi e di credere alla versione dei fatti di Tahsin legata alla morte di suo padre.

Il padre di Suhan, infatti, continuerà a fargli credere che l'uomo si sia suicidato ma Cesur è del parere che suo padre sia stato ucciso.

Proprio per questo motivo, Cesur prenderà in considerazione l'ipotesi di far riesumare il corpo di suo papà, così da poter fare degli accertamenti e scoprire se si è suicidato o meno.

La caparbietà dell'uomo, però, finirà per alimentare dei sospetti nel cuore di Suhan: la donna, infatti, inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti del marito e proprio per questo motivo andrà via dalla tenuta dove si erano trasferiti per stare insieme.

Suhan inizia ad avere dei dubbi su Cesur

Un duro colpo per Cesur, il quale non vorrà perdere la presenza di Suhan nella sua vita, motivo per il quale correrà subito ai ripari e troverà la giusta strategia per riconquistare di nuovo la sua piena fiducia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni delle puntate turche di Brave and Beautiful in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che Cesur chiederà alla sua amata di ritrovare la famosa lettera che venne scritta da suo padre.

Se in quella missiva Hasan annunciava per davvero di volersi togliere la vita, lui eviterà di far riesumare il corpo e crederà così alla versione dei fatti di Tahsin.

Suhan ritrova la lettera del padre di Cesur: spoiler Brave and Beautiful Turchia

Suhan accetterà la proposta e così si recherà da Cahide e Korhan, chiedendo loro di farle leggere quella lettera. Alla fine riuscirà ad avere la meglio e riuscirà così a scoprire il contenuto della missiva.

Il padre di Cesur non parlava assolutamente di volersi togliere la vita e quindi di procedere col suicidio.

A questo punto, quindi, non ci saranno più dubbi sul fatto che Tahsin stia mentendo e che nel corso di questi anni abbia raccontato soltanto bugie legate al caso della morte del padre di Cesur.

Le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che così, dopo aver preso coscienza della verità dei fatti, Suhan si metterà in contatto con suo marito e gli dirà apertamente che può procedere con la riesumazione del cadavere di suo padre.