Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Brave and Beautiful. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre 2021, rivelano che l'armonia tra Cesur e Suhan verrà nuovamente spazzata via da un piano crudele messo in atto da Tahsin. La donna, infatti, comincerà ad avere seri dubbi nei confronti di suo marito al punto da mettere in discussione la sua serietà dopo che sono convolati a nozze. Brutte notizie anche per Rifat che si ritroverà nei guai per la questione dei quadri rubati.

La vendetta di Tahsin contro Cesur: trame Brave and Beautiful al 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Brave and Beautiful al 3 settembre, rivelano che dopo aver appreso la notizia del matrimonio tra sua figlia e Cesur, Tahsin andrà su tutte le furie e farà sapere ai suoi familiari che la considera "morta e sepolta".

Il vecchio Tahsin, quindi, in un primo momento farà credere di voler lasciarsi alle spalle quello che è successo, mettendo fine ad ogni tipo di rapporto con Suhan, poi però ben presto cambierà strategia.

Le trame della soap opera di Canale 5, rivelano che l'uomo passerà al contrattacco e lo farà, provando a far ricadere su Cesur la colpa delle proteste degli abitanti di Korludag.

In quartiere, infatti, verrà organizzata una vera e propria rivolta: il negozio gestito da Suhan verrà vandalizzato, mentre la farmacia di Adalet andrà in fiamme.

Suhan inizia ad avere dei dubbi sul marito

Anche la tenuta dei dipendenti verrà arsa dalle fiamme e Tahsin proverà in tutti i modi a far credere che il vero responsabile di quello che sta accadendo sia Cesur.

Ben presto le notizie si diffonderanno tra gli abitanti e lasceranno senza parole anche Suhan. Le trame turche di Brave and Beautiful fino al 3 settembre 2021, rivelano che la donna comincerà ad avere dei seri dubbi sull'uomo che ah sposato.

Suhan comincerà a chiedersi se davvero suo padre sia un mostro, così come le è stato descritto da Cesur, oppure se sta dando troppa importanza ad una persona che, fondamentalmente, non conosce benissimo e che potrebbe anche ingannarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Così, mossa da questi dubbi, Suhan deciderà di prendersi delle giornate per lei e si allontanerà per qualche giorno da Cesur, evitando di passare con lui anche il suo compleanno che cade il giorno in cui si festeggia San Valentino.

Rifat viene arrestato: anticipazioni Brave and Beautiful al 3 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Brave and Beautiful dal 30 agosto in poi, rivelano che Cesur noterà degli strani movimenti all'interno della tenuta dove sono tenuti i famosi quadri.

L'uomo, quindi, allerterà subito le forze dell'ordine: con una telefonata anonima avvertirà la Polizia sul luogo in cui si trovano i quadri e in questo modo li farà correre subito sul posto.

L'arrivo delle forze dell'ordine sarà decisivo e porterà all'arresto di Rifat: l'uomo finirà in manette in quanto ritenuto responsabile del furto. Un duro colpo anche per Tahsin, il quale teme che possa venir fuori il fatto che quei quadri non sono mai appartenuti alla sua famiglia.