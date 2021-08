L’appassionante serie televisiva di origini turche Brave and Beautiful continua a fare compagnia al pubblico italiano dal lunedì al venerdì con tanti colpi di scena dietro l’angolo, mentre ad autunno stando alle ultime indiscrezioni circolate sul web potrebbe cambiare programmazione per via del ritorno del famoso talk show dei sentimenti Uomini e Donne.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 23 agosto 2021 come di consueto dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, il malvagio Tashin Korludağ (Tamer Levent) dovrà guardarsi le spalle dai suoi nemici.

Dalle anticipazioni si evince che il protagonista principale Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug), l’avvocatessa Banu Vardar (Gözde Türkpençe) e l’ex poliziotto Rifat İlbey (Müfit Kayacan) uniranno le loro forze per smascherare il temutissimo proprietario terriero della città rendendo pubblico il fatto che i dipinti di cui si era appropriato indebitamente appartenevano ai familiari di Cesur, compreso quello che ritrae i nonni del coraggioso ragazzo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 23 agosto: Cesur, Banu e Rifat si alleano contro Tahsin

Gli spoiler dello sceneggiato di genere romantico e thriller il cui titolo originale è Cesur ve Güzel, e relativi a ciò che succederà nell’episodio che i telespettatori avranno modo di seguire sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 23 agosto 2021, dopo la soap opera spagnola Una vita e prima delle avventure di Love is in the air, svelano che Cesur, Banu e Rifat avranno lo stesso obiettivo da raggiungere, ovvero quello di riuscire a convincere con la loro collaborazione il giudice istruttore ad approfondire la vicenda dei quadri al tribunale.

In particolare i tre giovani vorranno far venire alla luce la verità su Tahsin, il potente proprietario terriero e fondatore della città.

Tahsin rischia di finire sotto processo a causa di Banu, Rifat e Cesur

Banu, Rifat e Cesur nello specifico saranno convinti che far finire sotto processo il padre di Sühan (Tuba Büyüküstün) sia l’unica soluzione a loro favore, per farla pagare una volta per tutte al malvagio uomo.

Soprattutto il giovane Alemdaroglu avrà sempre lo stesso sospetto, poiché sarà sempre più sicuro che il suo defunto padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar) sia morto per mano del suo nemico Tahsin. Cesur riuscirà nel suo intento? Se sarà lui ad avere la meglio, Tahsin quale scusa troverà quando si troverà faccia a faccia con le forze dell’ordine e il giudice per difendersi dall’accusa di essersi impossessato delle opere d'arte in maniera illecita?

Per sapere se quest'ultimo riuscirà a farla franca, non resta che attendere le prossime anticipazioni.