Aka7even ha dimenticato Martina Miliddi: dopo essere stato molto male per la fine della su storia con la ballerina, che ha intrapreso una relazione con un altro ex allievo di Amici 20, Raffaele Renda, adesso per il cantante le cose potrebbero essere cambiate. L'artista ha dedicato un po' di tempo ai suoi fan aprendo il box delle domande sul profilo Instagram. A questo punto i follower si sono scatenati, ma a destare particolare interesse è stata la risposta fornita da Luca, questo il nome all'anagrafe del pupillo di Anna Pettinelli, relativa alla sua situazione sentimentale.

Aka7even ha affermato che gli piace qualcuno ma ha precisato che preferisce non dire altro sulla persona in questione.

Il cantante vuole mantenere la privacy sulla sua vita privata

In attesa di sentire la versione spagnola di Loca il prossimo 27 agosto, nata dalla collaborazione con Robledo, Aka7even ha attirato l'attenzione dei suoi follower ammettendo che in effetti c'è una ragazza che non gli è indifferente. "Sì, mi piace qualcuno" ha affermato Luca rispondendo alla domanda di una fan che chiedeva informazioni sul suo stato sentimentale. Il cantante però ha continuato nella sua risposta chiarendo che è sua intenzione non spiattellare la propria vita amorosa su Instagram.

"Preferisco far parlare la musica e tenere la mia vita privata lontano dai social", ha affermato l'ex allievo di Amici 20.

La sua titubanza a rendere noto il nome della ragazza arriva dopo la batosta avuta durante la sua permanenza nella scuola più famosa d'Italia. Chi ha seguito il programma non avrà dimenticato le lacrime del giovane artista dopo il rifiuto di Martina. La danzatrice, con la quale aveva intrapreso una storia, preferì allontanarlo affermando inoltre di avere un interesse per Raffaele.

La situazione non fu facile da affrontare: Renda decise di mantenere un certo distacco con la Miliddi, con la quale però ha iniziato a frequentarsi una volta che le telecamere del talent si sono spente.

Arte e amore dei ragazzi di Amici 20

Chiaramente, nonostante la volontà di Aka7even di mantenere il riserbo sulla sua vita amorosa, le fan si sono scatenate per cercare di capire chi potesse essere la ragazza che gli ha fatto battere di nuovo il cuore.

Al momento non è venuto fuori alcun nome. Sta di fatto che l'edizione numero 20 di Amici ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso non solo per via della grande arte portata sul palco ma anche per gli intrecci amorosi che si sono venuti a creare. Non solo Aka e Martina hanno chiuso la love story nata tra i banchi.

Mentre la relazione tra Giulia Stabile e Sangiovanni prosegue a gonfie vele, si sono detti addio Rosa Di Grazia e Deddy. Ma nelle ultime ore, proprio a proposito di loro due si è parlato di un riavvicinamento in cui Aka7even avrebbe potuto avere il ruolo di "Cupido". Nulla vi è di certo, ma a quanto pare, non solo la musica e la danza tiene impegnati i talenti di Amici 20. Come è giusto che sia, i sentimenti provati dai ragazzi inevitabilmente si riversano sulle loro arti: sarà per questo che gli ex allievi sono così amati sia dai coetanei che dalle generazioni più mature.