Per l'autunno 2021 cambia la programmazione di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione tornerà ad ospitare volti e titoli ormai familiari per il pubblico che, in diversi casi, andranno a prendere il posto dei prodotti che hanno tenuto accesa la programmazione durante il periodo estivo. È questo il caso di Brave and Beautiful e Love is in the air, le due soap del primo pomeriggio, che da settembre in poi perderanno la fascia oraria che attualmente le ospita per lasciare spazio al ritorno dei vari programmi Mediaset, tra cui Uomini e donne di Maria De Filippi.

Ecco come cambia la programmazione di Canale 5 per l'autunno 2021

A partire dal prossimo settembre, infatti, Canale 5 tornerà a puntare sul fortunato dating show della De Filippi per tenere accesa la programmazione post prandiale della rete.

Uomini e donne, infatti, è confermatissimo nella fascia oraria delle 14:45 circa e, a seguire, ci sarà spazio per il daytime del Grande Fratello Vip 6 che debutterà lunedì 13 settembre e poi per quello di Amici 21.

Il talent show di Maria De Filippi, infatti, quest'anno anticiperà il suo debutto sulla rete ammiraglia Mediaset: la trasmissione non partirà più a novembre ma sarà in onda da settembre sempre su Canale 5. Di conseguenza, anche il daytime anticiperà il suo inizio su Canale 5 e quest'anno, dovrebbe durare anche più tempo rispetto ai 10-15 minuti della passata edizione.

Love is in the air e Brave and Beautiful rimpiazzate in daytime

Di conseguenza, il ritorno di Uomini e donne e del daytime di GF Vip e Amici 21, andranno a rimpiazzare le due soap opera attualmente in onda nei pomeriggi della rete ammiraglia del Biscione.

Brave and Beautiful e Love is in the air, in onda nella fascia oraria 14:45 - 16:45 circa, a partire da settembre saranno sostituite dal trittico di programmi di cui vi abbiamo parlato sopra.

E che fine faranno a questo punto le due soap che hanno appassionato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno in questa calda estate 2021?

Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, Love is in the air potrebbe proseguire la sua corsa in daytime ma nello slot orario delle 16:50, facendo così da traino a Pomeriggio 5. Brave and Beautiful, invece, dovrebbe essere trasmesso di domenica pomeriggio.

Federica Panicucci ritorna al mattino al posto di Branchetti

In attesa di scoprire le decisioni ufficiali Mediaset, il cambio programmazione di Canale 5 del prossimo autunno, riguarderà anche la fascia del mattino.

In queste settimane, infatti, sta andando in onda la trasmissione Morning News condotta con discreto successo da Simona Branchetti del Tg 5.

Dal 6 settembre, però, la fascia del mattino tornerà nelle mani di Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che saranno ancora al timone di Mattino 5.