Cambia la domenica pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo settembre 2021. Le anticipazioni ufficiali sui palinsesti del prossimo autunno, rivelano che in casa Mediaset si è scelto di dare un taglio al passato e di sospendere la trasmissione del dì di festa condotta da Barbara D'Urso. La conduttrice partenopea, infatti, lascerà spazio libero a due colleghe: trattasi di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin che proporranno due programmi totalmente differenti nel pomeriggio festivo di Canale 5.

Le novità della domenica pomeriggio Mediaset da settembre 2021

Nel dettaglio, la rivoluzione di Canale 5 del prossimo settembre, prevede la cancellazione di Domenica Live dal palinsesto del daytime domenicale.

La trasmissione, che per anni è stato nelle mani di Barbara d'Urso, non sarà riproposta nella stagione televisiva 2021/2022, complice la volontà di Pier Silvio Berlusconi di apportare delle modifiche sostanziali alla programmazione festiva Mediaset, che sarà incentrata in primis sull'intrattenimento.

E così, al posto di Domenica Live debutterà Anna Tatangelo nella prima parte del pomeriggio festivo, con il revival di Scene da un matrimonio.

Lo storico programma, che per anni è stato condotto da Davide Mengacci sulla rete ammiraglia del Biscione, verrà riproposto in chiave moderna anche se non cambierà la sostanza.

Fuori Barbara d'Urso, debuttano Tatangelo e Silvia Toffanin

Anna Tatangelo, infatti, andrà a curiosare dietro le quinte dei matrimoni di giovani coppie che si preparano a vivere questo giorno speciale.

A seguire, poi, dopo Scene da un matrimonio, la linea passerà a Verissimo, lo storico talk show del weekend di Canale 5, che quest'anno approderà anche alla domenica pomeriggio.

Per Silvia Toffanin, infatti, si prospetta una stagione televisiva impegnativa, dato che raddoppierà il suo appuntamento settimanale con Verissimo.

La puntata del sabato è confermatissima su Canale 5, subito dopo gli speciali di Amici 21 e poi a questo appuntamento si aggiungerà quello della domenica, nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45 circa.

Anna Tatangelo sfida Mara Venier di domenica

Come se la caveranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin in questa inedita collocazione domenicale? Riusciranno a conquistare il gradimento degli spettatori e a non far rimpiangere i dati d'ascolto di chi le ha precedute?

La sfida auditel si prospetta decisamente più complicata per Anna Tatangelo, dato che il suo Scene da un matrimonio dovrà vedersela contro il segmento finale di Domenica In, lo storico contenitore del dì festa della rete ammiraglia Rai, condotto anche quest'anno da Mara Venier.

A seguire, poi, Silvia Toffanin si ritroverà a sfidare la trasmissione di Francesca Fialdini, Da Noi a ruota libera.