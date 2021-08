Intervistato da DiPiù Tv, Alessandro Cosentini, l'attore che veste i panni di Cosimo Bergamini, ha svelato il destino del suo personaggio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 13 settembre su Rai 1. Dopo le nozze con Gabriella, la coppia ha affrontato una serie di alti e bassi che alla fine gli ha portati a consolidare ancora di più il loro legame. La quinta stagione della rinomata daily soap si è chiusa con la partenza di Cosimo per Parigi, trasferitosi assieme alla madre Delfina. Gabriella Rossi invece, per questioni di lavoro, non ha potuto seguire suo marito, rimanendo così a Milano.

Dalle parole di Alessandro Cosentini alla rivista si apprendono ulteriori dettagli sulla nuova stagione, che riguarderanno in particolar modo Cosimo. Nel dettaglio, l'attore ha svelato il motivo del ritorno del suo personaggio a Milano, annunciando che a breve uscirà di scena congedandosi dal programma.

Il Paradiso delle Signore 6, Alessandro Cosentini svela: 'Ci sarà anche una sorpresa'

Alessandro Cosentini, come si può constatare sul suo profilo ufficiale Instagram, è tornato sul set per girare alcune scene de Il Paradiso delle Signore 6. L'attore nell'intervista ha svelato che il ritorno di Cosimo non riguarderà Gabriella bensì suo padre. "Tornerà per questioni legate agli affari del padre e ci sarà anche una sorpresa" ha dichiarato nell'intervista l'attore, lasciando avvolta nel mistero la sorpresa di cui ha parlato.

Il ritorno di Bergamini junior, dunque, sarà temporaneo e sarà anche un modo per congedarsi dagli amici, prima di fare ritorno nella capitale francese.

I telespettatori dovranno pazientare, visto che nelle prime puntate Cosimo non sarà presente. Al contrario Gabriella farà parte delle prime scene, in quanto per ragioni di lavoro non potrà raggiungere il marito in Francia.

L'attore di Cosimo lascia Il Paradiso delle Signore per Don Matteo 13

Non si sa se in futuro il figlio del defunto Arturo Bergamini ricomparirà al Paradiso delle Signore, in quanto l'attore stesso non ha saputo dirlo con certezza, ma ha comunque voluto lasciare aperto ogni spiraglio: "Nella vita e nella fiction tutto è possibile".

La speranza di Alessandro è quella di poter rimettere nuovamente piede sul set della daily soap di Rai 1, perché per lui è stata una bella esperienza, nonostante alcune difficoltà vissute nell'ultimo periodo.

A rendere difficile gli ultimi mesi di Alessandro Cosentini è stata la fine della sua storia d'amore, durata 12 anni. Tale dolore ha aiutato l'attore a calarsi appieno nelle scene drammatiche che riguardano Cosimo. Adesso Alessandro sta meglio ed è in procinto di dedicarsi ad altri progetti di lavoro. Prossimamente sarà presente in Don Matteo 13 e in un cortometraggio in cui Cosentini vestirà i panni di un uomo fissato con le scommesse calcistiche.