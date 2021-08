Cambio programmazione a Mediaset a partire dal prossimo settembre. Per questa nuova stagione televisiva i vertici del Biscione hanno scelto di attuare delle modifiche al palinsesto della rete ammiraglia e a farne le spese saranno in primis le trasmissioni di Barbara d'Urso. La conduttrice partenopea, infatti, si ritroverà a fare i conti con un netto ridimensionamento della sua presenza in video, complice la chiusura di ben due trasmissioni che non torneranno in onda su Canale 5.

Le novità Mediaset dell'autunno 2021: cambia la programmazione di Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione riguarderà tutte le trasmissioni condotte da Barbara d'Urso.

Per la nuova stagione tv 2021/2022 si è scelto di procedere con la chiusura di Live - Non è la d'Urso e Domenica Live.

Entrambe non saranno riproposte nel nuovo palinsesto autunnale di Canale 5 e non torneranno in onda neppure nei mesi a seguire.

Barbara d'Urso, quindi, manterrà soltanto la conduzione di Pomeriggio 5, il talk show feriale che conduce ormai da oltre dodici anni. Anche in questo caso, però, sono previste delle novità.

Barbara d'Urso perde due trasmissioni e Pomeriggio 5 sarà ridotto

Pomeriggio 5, infatti, sarà in onda in una versione ridotta, dato che dovrebbe cominciare alle 17:15 circa e andare avanti fino alle 18:40 circa, quando poi la linea passerà al tradizionale game show del preserale.

Per quest'anno, inoltre, cambierà anche la linea editoriale della trasmissione: al centro dell'attenzione ci saranno i fatti di stretta attualità, cronaca e politica, con collegamenti in diretta curati dai vari inviati del programma, disseminati in giro per l'Italia.

Riuscirà Barbara d'Urso a conquistare, anche con questi cambiamenti, il gradimento degli spettatori di Pomeriggio 5?

Gerry Scotti torna in preserale con puntate inedite del suo quiz

Il cambio programmazione di Canale 5 riguarderà anche la fascia preserale dove, dopo un periodo di repliche, tornerà in onda nuovamente un quiz in prima visione assoluta.

Trattasi di Caduta Libera, il celebre game show delle botole condotto da Gerry Scotti, che ritornerà in video dal 30 agosto 2021.

In una recente intervista, il conduttore ha tenuto a precisare che si tratta di puntate inedite e che quest'anno ci saranno anche dei nuovi giochi che verranno introdotti nel meccanismo della gara, tra i vari concorrenti che puntano a conquistare il titolo di campione.

Sempre in daytime, dal 13 settembre, tornerà l'appuntamento in diretta con il tribunale di Forum condotto da Barbara Palombelli.