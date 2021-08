Diletta Leotta compie 30 anni. La presentatrice di Dazn, nata il 16 agosto del 1991, ha spento le candeline nella notte festeggiando il suo compleanno. La bella catanese, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha postato una serie di storie e ha mostrato una "sala trucco" avvisando i follower: "Ci stiamo preparando per il mio compleanno".

Il cambio d'abiti di Diletta Leotta per il suo compleanno

Diletta Leotta ha festeggiato i suoi primi 30 anni nella notte tra il 15 e il 16 agosto. La presentatrice ha voluto rendere partecipi i propri seguaci sul suo account ufficiale Instagram attraverso alcune storie, mostrando loro i preparativi per la festa e un cambio abiti.

Diletta ha sfoggiato un vestito molto elegante e si è mostrata allegra e sorridente mentre scendeva le scale e su un'altalena.

Spunta un presunto ritorno di un ex per Diletta

Il 2021 è stato un anno nel quale si è parlato molto della relazione d'amore tra Leotta e Can Yaman. La love story tra la presentatrice e l'attore turco è cominciata all'inizio dell'anno ma, da qualche settimana, sono insistenti le voci di una rottura. Dopo una vacanza che Diletta e Can hanno effettuato in Turchia per presentare la ragazza alla famiglia dell'attore, erano sorte indiscrezioni riguardanti le possibili nozze. Da allora, invece, i due non si stanno mostrando più insieme e stanno trascorrendo diversi giorni separati e distanti.

A rendere complicate le vicende tra Yaman e Leotta, che hanno da sempre dovuto fare i conti con chi supponeva che la loro storia fosse una montatura, si sarebbe messo in mezzo anche un ex importante della siciliana, ossia Daniele Scardina. Il pugile ha avuto una relazione d'amore con la presentatrice tra il 2019 e il 2020, passando assieme alla ragazza, tra l'altro, anche il primo lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Il rapporto tra Diletta e Scardina

A differenza della relazione con Can, quella con Daniele "King Toretto" Scardina non è mai stata ritenuta falsa. Il rapporto tra Diletta e il pugile era molto sincero e finì in maniera quasi inaspettata. Scardina sarebbe pronto a riconquistare Leotta e già in passato, durante la sua partecipazione a "Ballando con le stelle" aveva fatto intendere di essere ancora innamorato della siciliana, che a quanto pare, sarebbe un amore difficile da dimenticare.

Scardina e Buccino: fine della frequentazione

Da quanto si può leggere sulla rivista "Nuovo", Daniele Scardina non avrebbe dimenticato di Diletta Leotta. Il pugile, proprio per questa ragione, avrebbe terminato la sua frequentazione con la showgirl calabrese Cristina Buccino.