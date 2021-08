Cambio di programmazione in casa Mediaset per l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale 2021. Le novità nel palinsesto di Canale 5 non mancheranno, soprattutto per quanto riguarda il daytime, il cui assetto cambierà notevolmente, in seguito al ritorno di alcuni programmi storici della fascia pomeridiana: è il caso di Uomini e donne e Pomeriggio 5, mentre per quanto riguarda le soap ci sarà la riconferma per alcuni titoli storici del palinsesto Mediaset.

Come cambia il palinsesto Mediaset da settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni dei palinsesti Mediaset della stagione autunnale 2021, rivelano che il cambio programmazione riguarderà in primis la fascia del pomeriggio, rispetto all'attuale programmazione estiva.

Maria De Filippi, ad esempio, tornerà saldamente al timone di Uomini e donne, che andrà in onda come da tradizione alle 14:45 circa e prenderà il posto delle soap che attualmente vanno in onda, ossia Brave and Beautiful e Love is in the air. Una delle due andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa e, al momento stando a quanto apprende Blasting News, la prescelta sarebbe Love is in the air.

Slitta di orario Pomeriggio 5: Barbara d'Urso cambia il suo talk show

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2021, rivelano che ci sarà un cambio programmazione anche per quanto riguarda la messa in onda di Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Barbara D'Urso, quest'anno subirà uno slittamento nella programmazione quotidiana: al momento, l'orario di inizio sarebbe fissato intorno alle 17:30 circa.

Oltre alla durata, cambieranno anche i contenuti di Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, ha spiegato che quest'anno il suo talk show darà grande importanza all'attualità, alla cronaca nera e alla politica.

Dopo un'attenta riflessione fatta con Pier Silvio Berlusconi, Barbara d'Urso ha affermato di aver condiviso la scelta dell'editore di rinunciare a tutta la parte dedicata al gossip e all'intrattenimento.

Confermate le soap di Canale 5 nei palinsesti 2021/2022

Tra i programmi riconfermati del pomeriggio autunnale di Canale 5, ci sono due soap che ormai sono diventate un "colosso" della programmazione Mediaset.

Si tratta di Beautiful che, a distanza di circa trent'anni dalla messa in onda della prima puntata in tv, continua ad appassionare una media di circa tre milioni di spettatori al giorno.

Grande successo anche per la soap spagnola Una Vita, che giungerà al termine nel corso della stagione televisiva 2022.

Entrambe le soap sono confermate nel palinsesto quotidiano di Canale 5, con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.