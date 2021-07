Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno trascorso qualche giorno insieme a Brindisi, dove vive la ragazza. I due si stanno frequentando dopo la fine della storia d'amore tra Manuela e il suo ex, Stefano Sirena. Al falò di confronto, infatti, i due hanno deciso di uscire separati da Temptation Island e di frequentare al di fuori i rispettivi tentatori, ossia Luciano e Federica. Se Stefano si trova attualmente a Catania, dove ha raggiunto la sua nuova fiamma, Manuela a Brindisi ha messo in scena sulle storie di Instagram un finto falò di confronto col tentatore, come provocazione alle accuse del web rivolte a Luciano: molti utenti social, infatti, credono che il bel napoletano stia recitando e venga pagato per fingere una storia con Manuela.

Il finto falò di confronto tra Luciano e Manuela

Su un noto lido di Brindisi, di fronte al fuoco, Manuela e Luciano hanno inscenato un falò di confronto, poi pubblicato sulle Instagram stories dei due. Ha iniziato a parlare la ragazza, che ha accusato il napoletano, con ironia, di aver fatto per 21 giorni "il cretino con tutte". Ha poi continuato: "Allora aveva ragione la gente che tu stai con me perché sei pagato". Luciano ha risposto a tono, dichiarando di aver studiato la parte del copione e ammettendo, con fare provocatorio: "Sono pagato, sì, è vero". Manuela ha ribattuto: "Allora avevano ragione, mi hai preso in giro, sei un attore, è vero, è tutto vero quello che dicono".

'Sei solo una casalinga' e gli altri riferimenti a Stefano Sirena

Luciano ha poi accusato Manuela di essere "solo una casalinga": palese è l'ironico riferimento alle parole offensive rivolte alla ragazza dal suo ex, Stefano Sirena, durante la loro permanenza sull'isola. Successivamente, è stato anche messo in scena lo schiaffo che Manuela ha rivolto a Stefano durante il falò di confronto finale, con il commento di Luciano: "Lo vedete che è una pazza?".

Il finto falò è terminato con un bacio tra i due e la dichiarazione di uscire insieme, senza essere pagati, ma "gratis".

I chiarimenti della coppia e le dichiarazioni di Sirena

Nelle Instagram stories successive, Luciano e Manuela hanno specificato che il loro finto falò fosse stato organizzato per divertimento e per provocazione nei confronti di "tutte quelle persone che dicono che Luciano finge, che è pagato per stare con me, che è un attore e che i nostri sentimenti non sono sinceri".

Dopo la serata in spiaggia, Manuela e Luciano si sono diretti a Napoli, città d'origine del ragazzo.

Intanto, l'ex fidanzato Stefano Sirena, attualmente a Catania con la tentatrice Federica, ha pubblicato un post su Instagram dichiarando: "Ci sono persone che vanno avanti e quelle che fingono di viversi la favola, ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime". Ha poi sostenuto che Manuela scriverebbe tuttora alle sue ex, rivolgendo loro insulti e che la ragazza cercherebbe disperatamente l'approvazione. Ha concluso infine: "Sii matura, goditi la tua felicità".