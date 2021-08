Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca, attualmente, va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:50. Nonostante le puntate siano più brevi rispetto a quelle previste dal palinsesto invernale, gli spettatori non smettono di attendere con entusiasmo l'appuntamento quotidiano.

Negli episodi dal 16 al 22 agosto, Vanessa si opererà al ginocchio ma l'intervento avrà esito negativo, mentre Erik farà di tutto per convincere Florian ad approvare la costruzione della strada d'accesso all'hotel termale.

Shirin arriverà al Furstenhof e Rosalie otterrà l'amore di Michael.

Anticipazioni Tempesta d'amore dal 16 al 22 agosto: Vanessa si allontanerà da Robert

Negli episodi di Tempesta d'amore, che andranno in onda dal 16 al 22 agosto, Vanessa verrà sottoposta all'intervento chirurgico al ginocchio, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. La dottoressa scelta da Robert, infatti, si rivelerà totalmente dipendente dall'alcol. La ragazza apparirà terrorizzata dalle possibili conseguenze di quell'operazione e deciderà di non rivolgere più la parola a Robert. Quest'ultimo, d'altra parte, non riuscirà a liberarsi dei sensi di colpa.

Nel frattempo, Rosalie e Michael saranno pronti ad annunciare a tutti di essere finalmente una coppia.

André rimarrà molto sorpreso dalla situazione, soprattutto perché si accorgerà che la donna, nel giro di poco tempo, è riuscita a sostituire completamente Natascha, sia dal punto di vista professionale che da quello sentimentale.

Tempesta d'amore, trame fino al 22 agosto: Shirin arriverà al Furstenhof

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che, nelle puntate in onda la prossima settimana, Christoph e Werner proveranno a spiegare a Florian che sarà necessario costruire un nuovo accesso per l'hotel termale di Erik.

Il ragazzo, però, si opporrà con tutte le sue forze perché non vorrà sacrificare una parte della foresta per il progetto del fratello. Maja, sotto minaccia, farà la stessa richiesta a Florian. Quest'ultimo non riuscirà a credere alle sue orecchie e deciderà di vederci chiaro.

Intanto, nella soap, verrà introdotto un nuovo personaggio: Shirin.

La ragazza, desiderosa di riallacciare i rapporti con Maja, farà di tutto per riavvicinarsi a lei, ma le cose saranno più difficili del previsto.

Erik darà fuoco alla foresta

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Erik non riuscirà a perdonare Florian per i suoi tentennamenti. Farà fatica a comprendere le sue giustificazioni e vorrebbe solo che il fratello approvasse il suo progetto. Erik, seguendo il consiglio di Ariane, cercherà di bruciare la parte del bosco interessato, in modo che Florian non se ne preoccupi più, ma quest'ultimo lo coglierà in flagranza di reato.

Inoltre, le anticipazioni degli episodi dal 16 al 22 agosto si concentreranno anche sul rapporto tra Maja e Shirin. Le due ragazze si avvicineranno, ma ancora non riusciranno a risanare la loro vecchia amicizia. Maja, infatti, nonostante i tentativi, non è stata in grado di dimenticare la delusione subita.