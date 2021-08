Si torna a parlare di crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due, ormai, da un bel po' di tempo non si fanno più vedere insieme e stanno trascorrendo da single questa seconda parte dell'estate 2021. Una scelta che non è passata inosservata ai tantissimi fan che li seguono, complice il fatto che i due sui social continuano a mostrare le loro vite e come stanno trascorrendo questo periodo di vacanze, seppur distanti l'uno dall'altro. Così Diletta Leotta, in questi giorni si è rifugiata di nuovo da mamma e papà, come testimoniato dagli scatti postati su Instagram.

Sarebbe già finita la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo il viaggio che Can e Diletta scelsero di fare in Turchia, durante il quale l'attore presentò la sua nuova fidanzata alla sua mamma e al suo papà, i due innamorati non sono stati più visti insieme.

Le voci di rottura si sono fatte sempre più insistenti, sostenute in primis dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che ormai sia certo l'addio finale tra Can e la sua fidanzata.

La relazione tra i due sarebbe scoppiata in seguito a una lite, al termine della quale avrebbero scelto di intraprendere definitivamente due strade differenti e quindi di lasciarsi.

Diletta Leotta si rifugia in famiglia ma senza Can

Intanto, sui social, Diletta Leotta mantiene il silenzio in merito alle voci di crisi in corso con il suo fidanzato Can Yaman. La conduttrice sportiva, però, non perde occasione per postare foto della sua estate e una di queste è stata pubblicata proprio il 9 agosto.

Diletta in questo momento si trova nella sua amata Sicilia, coccolata dalla sua mamma e dal suo papà, come testimonia lo scatto che ha condiviso su Instagram.

La conduttrice appare in barca, felice e sorridente con i suoi genitori e il loro amato cane.

La didascalia scelta da Diletta per la pubblicazione di questo scatto sembra parlare chiaro: "Estate in famiglia", ha scritto la conduttrice, confermando che questo per lei è un periodo in cui intende dedicarsi agli affetti più cari.

La 'sparizione' social di Can Yaman

E Can Yaman? Che fine ha fatto l'attore turco che aveva conquistato il cuore della bella conduttrice sportiva? A differenza di Leotta, il divo delle soap opera in onda su Canale 5, da più di una settimana non si mostra sui social.

Dopo aver pubblicato anche lui una serie di scatti delle sue vacanze "da single" senza avere accanto la dolce Diletta, Can Yaman ha fatto perdere le sue tracce, rifugiandosi in un rigoroso e religioso silenzio.

Al più presto i due protagonisti del gossip di questa estate faranno chiarezza su quanto sta accadendo? I fan della coppia Can-Diletta sperano di sì.