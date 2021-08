Continuano gli appuntamenti dedicati a Love is in the air. La soap turca di Canale 5 sta salendo nel gradimento del pubblico, con i dati Auditel in costante crescita. La tormentata storia d'amore tra Serkan ed Eda, con le sue incredibili sorprese e le sue emozionanti vicende, ha colpito nel segno.

Le anticipazioni di venerdì 13 agosto rivelano che la relazione tra Piril ed Engin uscirà allo scoperto. La ragazza sarà sconvolta, ma il suo fidanzato, con una richiesta inaspettata, proverà a distrarla.

Serkan non riuscirà a stare lontano da Eda e la seguirà all'università, mentre Ayfer deciderà di proteggere la nipote.

Anticipazioni di Love is in the air del 13 agosto: la relazione di Engin e Piril non sarà più segreta

Nella puntata del 13 agosto di Love is in the air, l'azienda porterà avanti delle indagini per cercare di scoprire tutti i dettagli del crollo del tetto della casa da ristrutturare. Si arriverà alla conclusione che non è stata colpa di Serkan, ma che qualcuno, volontariamente, ha messo mano al progetto e l'ha sabotato.

Engin e Piril prenderanno in mano la situazione e si dedicheranno alla visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Purtroppo, non saranno i soli a controllare i filmati e, nel giro di poco tempo, si diffonderà la notizia della loro relazione. Inoltre, nei video non comparirà soltanto il bacio tra i due, ma anche un Erdem intento a coricarsi in ufficio per la notte.

Trame di Love is in the air di venerdì 13 agosto: Engin chiederà a Piril di andare a convivere

Le anticipazioni di Love is in the air del 13 agosto rivelano che Piril farà molta fatica ad accettare l'accaduto. Sarà preoccupata per le conseguenze che esso potrà avere sulla sua vita e su quella di Engin. Quest'ultimo, però, la vivrà molto più serenamente e, per cercare di tranquillizzare la sua compagna, le chiederà di andare a vivere insieme a lui.

Cosa risponderà Piril?

Intanto Ayfer verrà a conoscenza che la collaborazione con Idil è solo merito di Serkan. Abbastanza infuriata per gli ultimi eventi, andrà dall'uomo per chiedergli di non infastidire più Eda.

Serkan si recherà all'università da Eda

Nella puntata del 13 agosto, Eda sarà entusiasta per il suo ritorno all'università.

Finalmente potrà lasciarsi alle spalle le recenti sofferenze e concentrarsi su qualcosa che le permetterà di lavorare sul suo futuro.

Serkan, però, nonostante l'abbia lasciata, non riuscirà a separarsi del tutto da lei e si recherà all'università per osservare ogni sua mossa. Eda, immersa sui libri in biblioteca, si accorgerà della presenza dell'ex fidanzato. Serkan, però, fingerà di essere lì solo per procurarsi un manuale.