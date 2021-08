Nella prossima edizione di Amici 21, Lorella Cuccarini ricoprirà il ruolo di insegnante di canto. La diretta interessata ha deciso di rispondere alle domande dei follower, su Instagram. Tra i vari quesiti, un utente ha domandato se fosse vera la notizia del passaggio alla disciplina canto.

L'insegnante conferma

Lorella Cuccarini ad Amici 20 ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza. La diretta interessata ha formato il team insieme ad Arisa ed è riuscita a portare in finale Alessandro Cavallo.

Nei giorni scorsi, alcuni rumor hanno parlato di una "promozione" per la showgirl romana: dal ballo al canto.

Nella giornata di domenica 8 agosto, Cuccarini ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Nel dettaglio, una ragazza le ha chiesto se fosse veritiera la notizia sul cambio di ruolo. Lorella anziché glissare ha deciso di fare chiarezza: "È stata una richiesta persona di Maria e di Maria mi fido ciecamente". Successivamente, la 55enne ha aggiunto: "Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile". La docente ha spiegato che non è mai accaduto all'interno del talent show di Maria De Filippi di trovare un professore che abbia ricoperto due discipline.

I dubbi di alcuni fan

Dopo la conferma del nuovo ruolo, un utente ha chiesto a Lorella Cuccarini se fosse in grado di ricoprire le vesti di insegnante di canto.

La diretta interessata ha deciso di rassicurare tutti sul suo operato: "Penso di poterlo fare...".

La 55enne ha spiegato che probabilmente i più giovani non sono informati, ma lei ha inciso il primo brano a soli 20 anni. Ma non solo, Cuccarini nel curriculum ha citato sei album, 15 singoli, due dischi di platino, un disco d'oro, la partecipazione a cinque musical dove ha cantato dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante.

Infine, l'insegnante ha ammesso di essere al corrente che Amici di Maria quest'anno aprirà i battenti in anticipo rispetto allo scorso anno ma, se dovesse indicare una data esatta, ancora non è in grado di farlo.

Arisa fuori dal talent

Nella prossima edizione di Amici 21, Arisa risulta essere la grande esclusa dal programma.

Pare che la cantante abbia chiesto alla redazione del talent del tempo per motivi personali e, nel frattempo, aveva ricevuto una proposta di lavoro anche per partecipare a Pechino Express.

Sebbene l'insegnante abbia risolto i suoi problemi, ormai era in ritardo per il talent di Canale 5 per via del contratto. Dunque, ha dovuto rinunciare al ruolo di insegnante. Purtroppo, Arisa si è ritrovata anche senza il Reality Show condotto da Costantino Della Gherardesca.