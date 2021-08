La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta si tinge di giallo. Ormai sono diverse settimane che i due protagonisti del Gossip di questa estate 2021 non si fanno vedere più insieme. I due sembrano aver intrapreso delle strade differenziate e ormai non ci sarebbero più dubbi sulla crisi in corso che starebbe mettendo a rischio il loro rapporto. I due diretti interessati, per il momento, preferiscono tacere anche se dai loro post Instagram è evidente che stiano trascorrendo l'estate ognuno per conto suo.

Intanto spuntano dei retroscena sul conto di Daniele Scardina, ex fidanzato storico di Diletta, il quale pare che sia pronto a riconquistare la conduttrice sportiva.

Estate da separati per Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Da oltre tre settimane, i due non si mostrano più insieme sui social.

I due stanno trascorrendo questa estate da single: nei vari spostamenti in cui sono stati avvistati non erano mai insieme e sembrerebbe che, da quando sono rientrati dal viaggio fatto insieme in Turchia, qualcosa si sia rotto.

Nonostante le voci di crisi e di rottura definitiva si siano fatte sempre più insistenti, Can e Diletta per il momento hanno preferito non commentare ed entrambi vanno avanti per la loro strada, incuranti dei rumors e delle indiscrezioni che circolano sul loro conto.

L'ex fidanzato di Diletta Leotta torna all'attacco?

In queste ore, però, ad aggiungere un po' di "pepe" a questa intricata storia d'amore, ci ha pensato anche la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale ha riportato un succulento retroscena legato ad un ex fidanzato storico di Diletta, Daniele Scardina.

I due sono stati fidanzati dal 2019 al 2020 ed insieme hanno sperimentato la convivenza durante il periodo del primo lockdown.

Una storia d'amore in cui sembravano essere innamorati follemente l'uno dell'altro ma che, alla fine, non ha dato i frutti sperati.

Scardina sarebbe pronto a riconquistare Diletta dopo la crisi con Can Yaman

I due, infatti, scelsero di dirsi addio definitivamente dopo averci riprovato più volte ma sembrerebbe che Scardina non abbia dimenticato del tutto la conduttrice sportiva di Dazn.

Si vocifera, infatti, che dopo aver appreso la notizia della crisi tra Can Yaman e la sua ex Diletta, Daniele Scardina sia ritornato all'attacco, desideroso di voler riconquistare la conduttrice.

Il sogno di Scardina, che aveva chiuso in fretta e furia la sua frequentazione estiva con la modella Cristina Buccino, sarebbe proprio quello di tornare a far breccia nel cuore di Diletta. Riuscirà nell'impresa? Lo scopriremo nel corso delle settimane.