Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Nei giorni scorsi, Rosica aveva annunciato per primo la fine del fidanzamento della coppia del momento. Secondo Alessandro, infatti, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn sarebbero ormai lontani da diverso tempo e, mentre Can è in Sardegna, Diletta è con le amiche a Montecarlo. Rosica, inoltre, ha chiesto ai suoi follower di non credere ad alcuni segnalazioni circolate in rete, riguardo alla presenza della show girl nei luoghi dove si troverebbe l'attore turco, perché non sarebbero vere.

Can Yaman lontano da Diletta Leotta: il retroscena di Rosica sulla fine del fidanzamento

Can Yaman sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna, in compagnia di Roberto Macellari. L'attore di Istanbul sta soggiornando in un hotel di lusso in Costa Smeralda, lontano da Diletta Leotta. Come rivelato da Rosica, infatti, la presentatrice si troverebbe a Montecarlo insieme agli amici. La conferma della presenza di Leotta in Francia, inoltre, è stata confermata direttamente dalla showgirl, che ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, mentre era sulla spiaggia con alcune persone, fra le quali la cantante Elodie.

Per Rosica Can Yaman e Diletta Leotta non starebbero più insieme

Rosica, attraverso le sue storie social, ha messo anche al corrente i suoi follower della presenza in rete di fake news riguardo la coppia del momento e, a tal proposito, ha affermato: "Non ascoltate le bufale.

Ribadisco, è finito tutto. Lei è a Montecarlo con amici. C'è gente che si diverte a mandare segnalazioni false, siccome io non do retta a questi pidocchi, allora le mandano ad altri''. In particolar modo, Alessandro, avrebbe fatto riferimento ad alcune notizie circolate riguardo Diletta Leotta, secondo le quali sarebbe stata avvistata in Sardegna.

Rosica, attraverso le sue storie Instagram, ha anche dichiarato: ''Io ho aperto lo Yaman-Gate e io l'ho chiuso. Game over''.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Rosica ha sempre creduto, fin dall'inizio, che la relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta sia stata creata a tavolino, per motivi di business. Nel frattempo, sia l'attore di Istanbul, che la conduttrice sportiva di Dazn, non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito al loro fidanzamento.

Infatti, sia Can, che Diletta, non hanno smentito le voci circolate sul loro conto e non hanno confermato nemmeno che siano ancora una coppia. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire la verità dai diretti interessati.