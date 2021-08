Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel. Le trame che arrivano dalla Turchia, rivelano che ci saranno delle tragedie inaspettate che finiranno per colpire Cesur. L'uomo, infatti, dovrà fare i conti con la morte improvvisa di sua mamma Fulgen, il cui responsabile verrà considerato Tahsin. A tal proposito, Cesur devastato dal dolore, deciderà di sparire nel nulla e farà perdere le sue tracce per diversi giorni.

La morte della mamma di Cesur: anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che Riza deciderà di attuare la sua vendetta contro Tahsin e così finirà per costruire una grande gabbia sospesa in aria, facendo credere a suo cognato che dentro ci sia la moglie Adalet.

In realtà, in quella gabbia sospesa in aria si trova Fulgen, la mamma di Cesur. Quando Tahsin farà di tutto per liberare la donna, questa cadrà da una altezza enorme e l'impatto per lei sarà mortale. La donna, infatti, perderà la vita sul colpo.

Un vero e proprio choc per Cesur, il quale si ritroverà a dover fare i conti con questo ennesimo lutto del tutto inaspettato che colpirà la sua vita e lo segnerà profondamente.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che dopo l'accaduto, Cesur proverà ancora più odio nei confronti di Tahsin, dato che l'uomo verrà ritenuto responsabile di questo omicidio.

L'odio di Cesur verso Tahsin

Il padre di Suhan, però, proverà in tutti i modi a far ricadere le colpe su Riza anche se quest'ultimo, riuscirà a deviare i sospetti dalla sua persona, dato che andrà a costituirsi alla Polizia, diverse ore prima della morte di Fulgen.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I risvolti di questa vicenda saranno a dir poco drammatici. Le trame della soap opera in onda con grande successo nei pomeriggi di Canale 5, rivelano che Cesur non potrà fare a meno di pensare al fatto che Tahsin sia il responsabile della sua eterna infelicità.

Cesur, infatti, lo ritiene responsabile della morte di suo padre, dei suoi nonni e adesso anche di sua mamma.

Quello che prova nei confronti di Tahsin è un vero e proprio odio che, a questo punto, lo porterà ad allontanarsi anche da sua moglie Suhan.

Cesur sparisce nel nulla: trame turche Brave and Beautiful

Quando la donna si presenterà alla camera mortuaria per stare al fianco di Cesur, lui le chiederà di non toccarlo e di non avvicinarsi.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che l'uomo chiederà a sua moglie di stare alla larga, dato che ormai non riesce più a stare con lei. Il motivo? Quando la guarda negli occhi non può non pensare al fatto che suo padre abbia ucciso la sua famiglia.

Così, l'uomo deciderà di troncare la sua relazione con Suhan, dopodiché farà perdere le sue tracce. Cesur, infatti, sparirà nel nulla per ben 45 giorni, e non darà segnali di vita a nessuno.