Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Recentemente, in rete, è stata diffusa l'indiscrezione di una presunta rottura per la coppia del momento e, negli ultimi giorni, Maurizio Sorge ha pubblicato su Instagram un post sull'attore turco e sulla conduttrice sportiva di Dazn, ipotizzando quale possa essere stata la causa dell'ipotetica fine del fidanzamento, sospettando ci sia di mezzo un tradimento. Nel frattempo, il futuro Sandokan e la show girl stanno trascorrendo le loro vite separate.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta potrebbero essersi lasciati

Maurizio Sorge ha pubblicato uno scatto di Can e Diletta sul suo profilo social, in cui erano felici e sorridenti, a bordo di una barca, inserendo in mezzo una riga ondulata, simile ad uno strappo su una fotografia. Sotto al post, il paparazzo dei vip ha inserito una didascalia, in cui ha espresso la sua opinione su quello che sta accadendo fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn, affermando: ''Troppi elementi fanno capire che tra loro è tutto finito... eppure solo un mese fa erano felici e innamorati''.

Alla base della rottura fra Can Yaman e Diletta Leotta potrebbe esserci un tradimento

Sorge, dopo avere commentato l'immagine in cui l'attore di Istanbul e la presentatrice sorridevano, ha ricordato anche il viaggio in Turchia, dove Leotta ha conosciuto la famiglia del compagno. Maurizio, inoltre, ha aggiunto un dettaglio su quanto starebbe invece accadendo attualmente all'attore di Instanbul e alla show girl: ''Ora le loro vite sono lontanissime''.

Il fotografo si è chiesto cosa possa essere successo di così grave ed irreparabile, che possa avere allontanato i due fidanzati, dichiarando: ''Uno dei due ha tradito l'altro?''. Sorge ha inoltre descritto il distacco fra Yaman e la sua compagna troppo freddo e veloce.

Le vite separate di Can e Diletta

Da qualche settimana Can sta vivendo la sua vita lontano da Diletta e si è concesso qualche giorno di vacanza in giro per l'Italia.

Dopo essere stato in Puglia e Campania, l'attore di Istanbul ha deciso di ritornare in Sardegna, dove è stato immortalato in qualche scatto con i suoi fan. Leotta, nel frattempo, dopo avere festeggiato i suoi trent'anni in Sicilia con la sua famiglia e i suoi amici, è ritornata a Milano per i suoi impegni professionali a bordo campo, come presentatrice sportiva per Dazn. Dopo i rumor sul loro conto, Can e Diletta non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito al loro fidanzamento e non hanno nè smentito, nè confermato le indiscrezioni trapelate. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per la coppia ci sarà un riavvicinamento o se le loro vite continueranno separate.