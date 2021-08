Dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, un'altra donna sta per essere ufficializzata nel cast del Grande Fratello Vip 6. Sui profili social della trasmissione, infatti, nelle ultime ore è stata pubblicata la foto in bianco e nero di una futura inquilina: si tratta di una ragazza con i capelli lunghi che sa posare davanti all'obiettivo. Chi ha dato un'occhiata a questo primo indizio, si dice certo che la concorrente misteriosa è Soleil Sorge, ex di Uomini e donne che è anche famosa per i suoi amori da copertina.

Notizie sui protagonisti del Grande Fratello Vip 6

Va pian piano completandosi il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip , quella che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Se Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni sono state confermate nel gruppo di concorrenti , c'è una ragazza che in queste ore è stata svelata per metà dagli addetti ai lavori.

Sulle pagine ufficiali del reality-show, infatti, di recente è stato caricato uno scatto in bianco e nero che mostra parte della silhouette di un'altra vippona, una giovane dal fisico slanciato e dall'atteggiamento sicuro davanti alle telecamere.

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti su questo primo indizio fotografico, la maggior parte contengono il nome di una possibile inquilina, un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in questi anni ha fatto parlare di sé per il carattere fumantino e per i suoi amori famosi.

La ex di Luca Onestini vicina al Grande Fratello Vip

Tra coloro che si sono esposti per ipotizzare il nome della concorrente misteriosa, spiccano quelli che hanno tirato in ballo Soleil Sorge .

"Dai, è palesemente lei", "Di chi si tratta? Della vincitrice del programma, colei che ci regalerà tanto trash ", "Dalla sagoma sembra la ex di Luca Onestini e Marco Cartasegna", "Credo sia Soleil di Uomini e Donne" , "Non si vede bene, ma visto che il nome circolava sui siti, penso sia Soleil ", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti dai fan del reality-show nelle ultime ore.

Insomma, sono quasi tutti d'accordo nell'affermare che la bella influencer di origini americane sarà un'inquilina della casa più spiata d'Italia. Per avere conferme di ciò, però, bisognerà aspettare qualche dichiarazione ufficiale o della diretta interessata oppure del conduttore Alfonso Signorini.

I dettagli notati dagli spettatori del Grande Fratello Vip

La sagoma che si intravede nella foto/indizio che è stata pubblicata dagli addetti ai lavori, non è l'unico motivo per il quale i fan del Grande Fratello Vip pensano che sia Soleil la concorrente misteriosa.

Su Instagram, infatti, i più attenti hanno scovato dei dettagli che confermerebbero l'identità di Sorge nello scatto in bianco e nero su una futura vippona del cast.

Ripescando un video che l'influencer ha condiviso di recente sul proprio profilo, alcuni follower hanno notato che in quell'occasione la ragazza sfoggiava un abbigliamento molto simile a quello del personaggio che a metà settembre entrerà nella casa di Cinecittà. In particolare, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne indossa una tuta e delle scarpe col tacco pressoché identiche a quelle che indossa l'inquilina protagonista dell'immagine misteriosa.

Sarebbe davvero una casualità clamorosa se la concorrente della realtà avesse gli stessi gusti nel vestire di Soleil che da settimane è accostata al formato di Canale 5 da giornalisti e non. Si vocifera, inoltre, che nel programma la giovane dovrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un suo storico antagonista , che potrebbe essere uno tra: Iconize, Vera Gemma e l'ex fidanzato Luca Onestini.