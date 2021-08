Ida Platano continua a essere una delle dame più discusse e al tempo stesso seguite di Uomini e donne. Anche in piena estate, la dama che aveva fatto perdere la testa a Riccardo Guarnieri è al centro di critiche e di attacchi da parte di un gruppo di fan che sui social le ha puntato il dito contro. Ida è stata definita una "lavatesta" per il suo mestiere e successivamente qualcuno l'ha criticata per il suo accento. Polemiche che la dama del trono over ha messo subito a tacere, rispondendo per le rime a coloro che l'hanno criticata.

Ida Platano di Uomini e donne risponde alle critiche ricevute sui social

Nel dettaglio, sui social Ida Platano si è ritrovata a fare i conti con le critiche da parte di una persona che l'ha definita una "lavatesta", pensando così di ferirla per il suo lavoro di hair stylist.

"Dedico un po' di tempo a questa signora perché mi fa ridere veramente. Questa signora mi ha detto che sono una lavatesta. Se viene qua e lo shampoo glielo faccio io veramente, se ne va in estasi", ha detto Ida replicando a tono tra le storie del suo profilo Instagram.

La dama ha poi ribadito che ormai i commenti negativi, che le vengono rivolti contro sui social, non la toccano e feriscono più.

Le risposte di Ida Platano definita una 'lavatesta'

"Le ho detto che non deve menzionare la categoria dei parrucchieri, perché per lei è un lavoro inferiore", ha proseguito ancora Ida Platano, sbottando contro chi l'ha criticata.

Non è finita qui, perché sempre sui social la dama di Uomini e donne si è ritrovata a dover fare i conti anche contro chi l'ha sbeffeggiata per il suo accento "troppo meridionale".

"Sono fiera di avere questo accento", ha replicato prontamente Ida, ammettendo di essere orgogliosa delle sue origini.

Al di là delle polemiche e delle critiche che non mancano mai nei suoi confronti, in questi giorni Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e donne, dove ha avuto modo di parlare del suo rapporto speciale con il figlio Samuele, sempre presente nella sua vita.

Le parole di Ida Platano sul rapporto d'amore con suo figlio Samuele

La dama non ha nascosto che, in passato, non è stato facile crescere da sola suo figlio, ma oggi è fiera e soddisfatta del "risultato ottenuto" e dell'uomo che sta diventando il suo amato Samuele.

Ida ha ammesso che per lei il giudizio del figlio, anche in merito ai nuovi cavalieri che spesso conosce e incontra a Uomini e donne, è fondamentale.

Nel caso in cui Samuele le dicesse che un uomo che sta conoscendo non gli dovesse piacere, lei cercherebbe sempre di comprenderne le motivazioni e di provare a far capire al figlio che bisogna dare anche una seconda chance alle persone.