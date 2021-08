Can Yaman e Diletta Leotta infiammano il Gossip di questa estate 2021. Le ultime notizie rivelano che tra i due fidanzati che hanno tenuto banco con le loro vicende sentimentali, ci sarebbe un po' di maretta al punto che si parla già di storia d'amore giunta al capolinea. Il colpo di scena è arrivato in questi giorni, quando c'è stata la festa di compleanno di Diletta e tra gli invitati non è comparso l'attore turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong. Eppure, una fonte vicina alla coppia, ha assicurato che nonostante tutto, il loro sarebbe vero amore.

Si parla di rottura per la coppia Can-Diletta

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui si è parlato di questa coppia, non sono mai mancati dubbi e polemiche su Can e Diletta.

In tanti avevano ipotizzato che il loro fosse un amore studiato a tavolino per ottenere popolarità, dato che ad ogni minimo spostamento erano sempre accompagnati da fotografi e paparazzi pronti ad immortalarli.

Sospetti e accuse che, i due diretti interessati, hanno rigettato al mittente, concentrandosi a vivere la loro favola d'amore insieme e pensando soltanto al futuro.

L'assenza di Can Yaman al compleanno di Diletta

C'è stato addirittura un momento in cui si è parlato di matrimonio in arrivo tra Can e Diletta: una versione dei fatti che venne confermata anche dalla stessa conduttrice sportiva durante la consegna di un tapiro, ammettendo però che era ancora troppo presto e che avrebbe preferito fare le cose con calma.

Nell'ultimo periodo, però, sembrerebbe che la love story tra Can Yaman e Diletta abbia preso una brutta piega, del tutto inaspettata. I due hanno trascorso il periodo delle vacanze estive lontani l'uno dall'altro, entrambi con la rispettiva compagnia di amici.

Le voci di rottura si sono fatte sempre più concrete quando Can Yaman non ha presenziato alla festa per i 30 anni della bella Diletta, organizzata nella villa di famiglia a Catania.

Il retroscena sulla love story tra Can e Diletta Leotta

Quale è a questo punto la verità dei fatti? L'amore tra Can e Diletta è naufragato definitivamente? Gli ultimi retroscena sulla coppia arrivano dalle pagine della rivista "Di Più Tv", che ha accolto la testimonianza di una fonte vicina alla coppia, la quale ha confermato che il loro sarebbe vero amore.

"Can e Diletta sono veramente legati e fanno sul serio. Il loro è amore vero. Anche se ci sono state delle incomprensioni, la loro storia non può finire così", ha dichiarato la fonte parlando della coppia più chiacchierata del momento.

Cosa succederà a questo punto e cosa devono aspettarsi i fan? Possibile un ritorno di fiamma post estate? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.