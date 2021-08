Ha raccontato di aver vissuto mesi da incubo per colpa di uno sconosciuto che la seguiva dappertutto. Nicole Mazzocato ha deciso di far chiarezza su Instagram sui motivi che l'hanno spinta a non condividere storie in tempo reale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di aver scoperto che una persona conosceva quasi ogni dettaglio dei suoi spostamenti e che aveva scoperto anche dove abitava. "Mi scriveva anche cose orribili sui social ma non l'ho bloccato perché temevo ripercussioni" - ha raccontato la 31enne che durante il racconto non è riuscito a trattenere le lacrime.

L'influencer ha precisato che abitava vicino alla caserma dei carabinieri e che quando ha compreso che la situazione stava per degenerare ha deciso di denunciare l'uomo. "Una sensazione orribile ed è per questo che ho cambiato casa" - ha aggiunto Nicole Mazzocato che, dopo mesi difficili, spera di voltare pagina e di dimenticare in fretta la spiacevole parentesi.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne denuncia lo stalker: 'Ha scoperto dove abitavo'

Nicole Mazzocato conquistò la ribalta televisiva nel 2015 con la partecipazione a Uomini e donne dopo l'esperienza a Miss Italia e le selezioni per Striscia la notizia. La modella originaria di Belluno scese le scale del people show di Canale 5 per corteggiare l'italo-argentino Fabio Collorricchio.

Tra i due fu subito feeling e al termine del percorso l'insegnante di fitness scelse di lasciare la trasmissione con lei. La relazione sembrava andare a gonfie vele al punto che si iniziava a parlare di nozze.

Dopo quattro anni l'incantesimo si è rotto con la coppia che ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto e voltare pagina.

Negli ultimi mesi Nicole Mazzocato è finita spesso al centro del Gossip. Prima si è parlato di una presunto flirt con il calciatore Mario Balotelli, poi di una love story con il rapper Salmo ma i fan più attenti avevano notato che l'influencer aveva modificato il suo modus operandi sui social.

Nicole Mazzocato: 'L'ho denunciato quando si è presentato sotto casa mia'

Seguita da 1,4 milioni di follower su Instagram, Nicole Mazzocato ha deciso di condividere con i suoi fan la brutta esperienza vissuta a causa di uno stalker. "C'è stato un periodo in cui mi chiedevate i motivi per i quali ero sparita" - ha esordito l'influencer spiegando di aver deciso di non pubblicare più storie in tempo reale perché ha scoperto che c'era una persona che la seguiva. "Aveva capito anche dove abitavo e sapeva che macchina avevo. Si è presentato sotto casa mia ed è stato denunciato, continuava a scrivere cose poco carine" - ha aggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne precisando che viveva da sola in un appartamento vicino alla stazione.

"Per fortuna avevo i carabinieri a un passo da casa ed ho cercato da subito di bloccare la situazione. Mi sono molto spaventata anche perché ho paura delle persone che non hanno controllo su loro stesse e che sono sempre disposte a fare di tutto" - ha chiosato Nicole Mazzocato che ha riferito di essere stata costretta a cambiare casa. "È una parentesi che vorrei eliminare definitivamente".