Le novità dei palinsesti Rai per il mese di settembre 2021, prevedono il ritorno in scena di Mara Venier, la celebre conduttrice veneta che sarà nuovamente al timone di Domenica In. Il contenitore del giorno di festa di Rai 1 sarà ancora nelle sue mani per il quarto anno di fila ma, in una recente intervista, la presentatrice ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno alla guida del programma. Occhi puntati anche su Antonella Clerici che sarà una delle protagoniste indiscusse dell'autunno della rete ammiraglia.

Domenica In confermata con Mara Venier: anticipazioni palinsesti Rai settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre 2021, rivelano che Domenica In tornerà in onda di nuovo a partire dal 19 settembre, come sempre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi.

Quest'anno il contenitore si presenterà al pubblico con diverse novità, tra cui un talent show dedicato a dei giovani artisti emergente, che avranno la possibilità di mettersi in gioco ed esibirsi al cospetto della conduttrice e del pubblico che segue il programma di Rai 1.

Quella di quest'anno, però, sarà l'ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. Ad annunciarlo è stata la conduttrice stessa, la quale ha ammesso il suo desiderio di voler staccare un po' la spina dagli impegni lavorativi per dedicarsi di più alla famiglia.

L'annuncio di Mara Venier sul suo futuro tv

"Torno a Domenica In per l'ultima volta. È il momento di lasciare, è giusto così", ha dichiarato Mara Venier che già in passato aveva annunciato il suo addio allo show, salvo poi tornare di nuovo sui suoi passi e cambiare idea.

Questa volta, però, sembrerebbe che la conduttrice veneta sia davvero disposta a lasciare il timone del programma domenicale per dedicarsi a nuovi impegni, magari una prima serata sempre sulla rete ammiraglia Rai.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni sui prossimi palinsesti della televisione di Stato, rivelano che ci sarà spazio anche per la riconferma di Antonella Clerici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Antonella Clerici protagonista dei palinsesti Rai dell'autunno 2021

La conduttrice tornerà ad essere una delle protagoniste indiscusse sia in daytime che in prima serata.

Dal 13 settembre, infatti, tornerà al timone di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 in onda dalle 12 in poi.

Per questa seconda edizione, sembrerebbe che Clerici stia cercando di fare il possibile per avere come presenza fissa la sua amica Anna Moroni.

Da novembre, invece, Antonella Clerici tornerà al timone di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età, che quest'anno potrà contare sulla presenza in giuria di Orietta Berti.