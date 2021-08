Can Yaman e Diletta Leotta sempre più distanti. È passato più di un mese ormai da quando i due protagonisti del Gossip di questa estate hanno smesso di farsi vedere insieme, trascorrendo il resto delle vacanze per conto proprio. Le voci di crisi si sono rincorse sempre più sui social, alimentate anche dall'assenza dell'attore turco alla recente festa di compleanno della conduttrice sportiva. I due continuano a mantenere il silenzio sociale, un possibile incontro potrebbe esserci nel corso dei prossimi giorni, a Venezia.

È finita tra Can Yaman e Diletta Leotta: i due sempre più lontani

Nel dettaglio le ultime news sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta, rivelano che i due sembra vogliano portare avanti il ​​loro percorso "da single".

In queste ore la conduttrice sportiva si trova a Venezia, dove ha raggiunto una sua amica, come testimoniato anche dalle stories e dalle foto che lei stessa ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram.

Venezia sarà anche la città che accoglierà nei prossimi giorni Can Yaman, dato che l'attore protagonista di svariate serie tv di successo, sarà premiato ricevendo il "Filming Italy Best Movie Awards", il prossimo 5 settembre.

A Venezia il possibile incontro tra Can e Diletta

E così, nel caso in cui Diletta potesse trattenersi in laguna fino al prossimo 5 settembre, oppure tornare proprio in quei giorni in vista del Festival del Cinema di Venezia (complice anche il fatto che quella settimana è previsto uno stop per la Serie A) non si esclude che possa verificarsi un "incrocio pericoloso" con Can Yaman.

I due, quindi, dopo la crisi e l'ormai definitiva rottura, potrebbero rivedersi di nuovo nella città simbolo degli innamorati.

In attesa di scoprire se questo incontro ci sarà oppure no, i tantissimi fan che hanno fatto il tifo per questa coppia, pensano a quali possono essere stati i motivi che li hanno spinti a dirsi addio dopo che tutto sembrava andare per il verso giusto.

Si parla di nuova frequentazione per Can Yaman dopo Diletta

Addirittura c'è stato un momento in cui si è parlato di possibile matrimonio tra Can e Diletta. Una voce che era stata in parte confermata anche dal padre dell'attore di DayDreamer ad un tabloid turco, senza escludere che nel giro di un anno i due sarebbero potuti convolare a nozze insieme.

Tutto, però, sembra essere sfumato e ormai le strade di Can e Diletta hanno intrapreso due direzioni differenti.

Negli ultimi giorni, complice anche la vacanza di Can in Sardegna con i suoi amici, si è parlato anche di una possibile nuova frequentazione per l'attore turco, avvistato con una mora misteriosa. Anche in questo caso, però, il diretto interessato non ha parlato su quanto starebbe accadendo.