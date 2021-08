La nuova stagione di Uomini e donne riparte il prossimo 13 settembre su Canale 5 ma intanto sono cominciate già le prime registrazioni di questa edizione. Occhi puntati come sempre su Tina Cipollari, riconfermata nel parterre di opinionisti della storica trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. A quanto pare, però, questo non sarebbe un periodo semplice per Tina, dato che si parla di una rottura con il suo fidanzato Vincenzo, col quale faceva coppia fissa da diversi anni.

Retroscena su Tina Cipollari, la star di Uomini e donne

Nel dettaglio, a riportare questo retroscena sul conto della celebre opinionista di Uomini e donne, è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza sulla sua pagina Instagram.

A quanto pare, la relazione tra Tina e Vincenzo sarebbe giunta già al capolinea, al punto che i due avrebbero mandato all'aria anche il matrimonio, di cui tanto si era parlato nei mesi scorsi e che la stessa Cipollari non aveva mai smentito.

"Salta il matrimonio di Tina Cipollari. L'opinionista più tosta della tv torna single", ha scritto Venza nel suo post social.

Fino a questo momento, però, da parte della diretta interessata non ci sono state conferme (ma neppure smentite) su questa indiscrezione che la riguarda.

Si parla di rottura tra Tina e il suo compagno Vincenzo

Del resto già in passato Tina aveva vissuto un lungo periodo di crisi con Vincenzo, al punto che lei stessa mise un post-sfogo sui social, in cui diceva che quella persona non faceva più parte della sua vita.

La stessa cosa avverrà anche questa volta? Tina nelle prossime ore confermerà la fine della sua relazione con il ristoratore fiorentino che le aveva fatto ritrovare il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, padre dei suoi tre figli?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Tina è tornata in studio a Uomini e donne per le prime registrazioni della stagione 2021/2022.

Fin dalle prime puntate, la presenza dell'opinionista non passerà affatto inosservata.

Il ritorno di Tina a Uomini e donne e gli scontri con Gemma

Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che Tina è stata subito protagonista di un acceso scontro verbale con la sua nemica giurata, Gemma Galgani.

La dama torinese, quest'anno si è presentata in trasmissione confessando di essersi sottoposta ad un po' di interventi chirurgici. Questa estate, infatti, Gemma ha rifatto il seno ed ha svelato di essersi sottoposta anche a delle "punturine" per rimpolpare le labbra.

Una confessione che ha mandato subito in tilt Tina Cipollari, la quale ha prontamente attaccato la dama torinese, dando il via all'eterno scontro.