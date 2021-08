Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', meglio conosciuta in patria col nome di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 agosto al 4 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano ordito da Genoveva per screditare Felipe agli occhi dei vicini, sulla proposta di matrimonio di Izem per Casilda, sui dubbi di Felicia su Marcos e sui problemi matrimoniali di Camino ed Ildefonso.

Genoveva accusa Felipe di tradimento

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Marcos entrerà in crisi quando verrà a sapere che Felicia ha ricevuto una lettera da una sua vecchia amica. Servante chiederà a Fabiana di sposarlo per poter partecipare al concorso delle pensioni. Nel frattempo, il principe berbero Izem si recherà a casa di Rosina e Liberto per chiedere Casilda in sposa. Travolto dai sensi di colpa per la morte del figlio, Felipe si addormenterà dopo essersi ubriacato per poi risvegliarsi al fianco di Laura il mattino seguente. Non ricordando nulla di ciò che è successo, l'uomo chiederà spiegazioni alla domestica, finendo per litigare furiosamente con lei. Il confronto fra i due si concluderà quando sopraggiungerà Genoveva giusto in tempo per sapere da Laura che Felipe ha abusato di lei.

Sentito ciò, l'avvocato cercherà in tutti i modi di negare l'accaduto ma la moglie lo caccerà di casa per poi raccontare a tutte le sue vicine che lui l'ha tradita.

Camino chiede spiegazioni a Ildefonso

Marcos cercherà di rubare la lettera ricevuta da Felicia, ma quest'ultima verrà a sapere lo stesso dall'amica Marcela Zamora che lui è giunto ad Acacias dopo aver chiesto informazioni su di lei a Santander.

Saputo ciò, la Pasamar deciderà di avere con lui soltanto un rapporto amicale. Dopo aver saputo che i suoi conoscenti hanno promesso a Ramon di votarlo alle elezioni, Rosina deciderà di impedire a Liberto di fare lo stesso perché non sopporta i liberali. Armando presenterà agli amici un vecchio amico francese, Jacques, mentre Casilda rifiuterà la proposta di matrimonio di Izem.

Nonostante ciò, il berbero non si arrenderà e offrirà a Liberto dei cammelli per convincerla a concedergli la sua mano. Bellita chiederà aiuto alle vicine per organizzare una serata danzante in onore di José.

Dopo aver capito che il matrimonio fra Camino ed Ildefonso non va molto bene, Felicia inizierà a temere che la figlia possa innamorarsi della nuova amica Anabel. Fabiana accetterà di fingere di essere la moglie di Servante per vincere il concorso per la pensione migliore. Genoveva pagherà profumatamente Laura per avere portato a termine il compito che le aveva assegnato con Felipe. Più tardi, la Salmeron si intrufolerà nello studio del marito per rubare un paio di chiavi e alcuni biglietti in cui è presente la firma di Marcia.

Dopo aver avuto uno scontro con Felipe in strada, Genoveva scriverà una lettera in cui falsificherà la firma di Marcia per inviarla a quest'ultimo. Camino sarà scandalizzata da Anabel che le consiglierà modi più frizzanti per vivacizzare la sua vita coniugale. Più tardi, la ragazza chiederà ad Ildefonso il marito il motivo per il quale non abbiano ancora consumato il loro matrimonio.