E' giallo nella storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due protagonisti del Gossip di questa estate, hanno tenuto banco per svariati mesi con le vicende della loro relazione che sembrava essere destinata ad un futuro roseo. Eppure, da un po' di giorni, ormai, Can e Diletta non si fanno più vedere insieme e appaiono sempre più distanti l'uno dall'altro. Vacanze da single per la coppia Yaman-Diletta, i quali però preferiscono non proferire parola su quanto sta accadendo, mandando ancora più in tilt i loro tantissimi fan.

Si parla di rottura tra Can Yaman e Diletta: estate da separati per la coppia

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornata al centro dell'attenzione, dal momento che i due protagonisti hanno fatto perdere le loro tracce social.

Ormai da oltre due settimane non appaiono più insieme, l'uno al fianco dell'altro sui social. Immediata la reazione dei tantissimi fan che li seguono su Instagram, molti dei quali si sono chiesti che cosa stia succedendo, dato che i due continuano a viversi la loro estate, ma da single.

Can Yaman è stato paparazzato in Sardegna con gli amici e mentre concedeva delle foto alle numerose fan, mentre Diletta Leotta è stata beccata prima a Montecarlo e successivamente si è "rifugiata" in Sicilia, per trascorrere delle giornate insieme alla sua amata famiglia.

E' finita tra Can e Diletta? La coppia non commenta

Sta di fatto che questa prolungata separazione social ha spinto i fan a chiedersi se la love story tra i due fosse già finita oppure no.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Si dono detti addio definitivamente?

I due diretti interessati, sui loro profili Instagram, hanno scelto di intraprendere la strada del silenzio che tuttavia non fa altro che alimentare ancora di più i sospetti sulla loro rottura definitiva.

Di questa rottura sembra esserne convinto l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, per primo sui social, ha ribadito a gran voce che tra i due fosse già finita.

Il nuovo progetto di Can Yaman su Canale 5: reciterà con Francesca Chillemi

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti in queste calde giornate di Ferragosto, Can Yaman negli ultimi giorni ha rotto il silenzio social non per parlare di Diletta Leotta, bensì dei suoi nuovi impegni professionali sul piccolo schermo.

L'attore turco, infatti, sarà nel cast della nuova fiction Mediaset dal titolo "Viola come il mare", le cui riprese cominceranno a fine settembre. La fiction, destinata alla prima serata di Canale 5, potrà contare sulla presenza di Francesca Chillemi come nuova protagonista femminile.