Melissa Satta sta vivendo una nuova relazione d'amore. L'ex velina ha reso nota la sua love story nelle scorse ore attraverso il proprio account ufficiale Instagram, pubblicando come storia un'istantanea nella quale è immortalata abbracciata assieme a Mattia Rivetti, imprenditore di 34 anni.

Dopo settimane di indiscrezioni è quindi arrivata la foto che "ufficializza" la storia sentimentale tra la 35enne sarda e Rivetti.

La nuova relazione di Melissa Satta

Melissa Satta ha quindi ritrovato l'amore. L'ex velina ha pubblicato la prima foto ufficiale in compagnia del suo nuovo fidanzato, l'imprenditore Mattia Rivetti.

La 35enne è stata sposata sino alla fine del 2020 con il calciatore Kevin Prince Boateng.

Secondo gli esperti di Gossip, sarebbe stato Renzo Rosso a far conoscere Melissa Satta e Mattia Rivetti e fra i due sarebbe scattato subito qualcosa. L'erede del marchio Stone Island ha fatto quindi ritornare il sorriso alla bella sarda.

Del nuovo fidanzato di Satta non si conosce molto anche perché non ha alcun account sui social. Stando ai rumors, Melissa Satta avrebbe fatto già incontrare Mattia Rivetti alla famiglia in Sardegna e ai suoi amici nel corso di questa estate.

Dalla foto condivisa dall'ex velina su Instagram, si apprende che i due si trovano in vacanza a Saint Tropez.

Vacanze per Melissa e Mattia tra Sardegna e Costa Azzurra

Nei primi giorni del mese di luglio, il settimanale 'Chi' aveva immortalato la coppia composta da Melissa Satta e Mattia Rivetti in Sardegna a trascorrere del tempo insieme fra gite in barca e cene con gli amici.

Adesso, la showgirl sarda e l'imprenditore hanno scelto di spostarsi in Costa Azzurra e, nelle scorse ore, hanno deciso di pubblicare sull'account Instagram di Melissa Satta la loro prima foto "ufficiale" insieme.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Melissa Satta e i social

Melissa Satta è da sempre molto attenta a ciò che condivide attraverso i propri account social. Da anni, l'ex velina è una vip molto popolare e ha imparato come gestire questo tipo di situazione, respingendo gli attacchi provenienti dagli haters e frenando i rumors di gossip.

La showgirl sarda ha dunque ritrovato il sorriso sotto l'aspetto sentimentale con la nascita della relazione dell'imprenditore Mattia Rivetti, dopo la difficile esperienza della separazione definitiva con l'ormai ex marito Kevin Prince Boateng.

Dalla loro unione è nato il loro unico figlio Maddox.

Proprio sui social, Satta aveva annunciato a dicembre 2020 la fine del suo matrimonio col calciatore utilizzando queste parole: "Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox". La showgirl aveva poi ringraziato il calciatore per i nove anni trascorsi insieme e per il dono più bello, ossia il loro bambino.