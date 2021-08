È finita tra Massimiliano e Vanessa, una delle coppie che si è formata lo scorso anno all'interno dello studio di Uomini e donne. Dopo le voci di crisi e possibile rottura in corso, l'ex tronista ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto pubblicando delle stories sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato la fine della relazione con la fidanzata, spiegando i motivi e smentendo anche il suo imminente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 a settembre.

Uomini e donne, Massimiliano annuncia la rottura definitiva con Vanessa

Nel dettaglio, dopo settimane di indiscrezioni, Massimiliano Mollicone ha scelto di annunciare sul suo profilo Instagram, la fine della relazione con Vanessa, la ragazza che ha conosciuto grazie all'esperienza vissuta a Uomini e donne lo scorso anno.

"Io e Vanessa ci siamo lasciati, perché la coppia non era più felice. Non c'era più felicità tra me e lei", ha ammesso l'ex tronista.

"Troppo facile sembrare belli e felici su Instagram, quando poi ci stanno altri problemi. Siamo ragazzi normali. Come può succedere a tantissime coppie, una coppia nasce, cresce e finisce", ha ammesso Massimiliano.

L'ex tronista ha poi speso delle belle parole ripensando ai momenti d'amore vissuti con Vanessa lontano dai riflettori di Uomini e donne.

La verità di Massimiliano sul suo ingresso al GF Vip 6

"È stato un bellissimo rapporto anche se dalle foto non si vedeva, giocavamo molto", ha ammesso Massimiliano, aggiungendo poi che la fine di una relazione non è mai bella, motivo per il quale questo per lui non è un periodo semplice da gestire.

Al tempo stesso, poi, l'ex tronista di Uomini e donne ci ha tenuto a far chiarezza anche su un altro rumor che lo riguarda, legato alla sua presunta partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 6, in onda da lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5.

Massimiliano ha messo a tacere ufficialmente queste voci che lo riguardano, smentendo sui social che farà parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip arriva l'ex tronista Sophie

E così mentre Massimiliano Mollicone ha smentito la sua partecipazione al prossimo GF Vip, in queste ore è arrivata la conferma da parte di un'altra protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, che si metterà in gioco tra le mura domestiche di Cinecittà.

Trattasi di Sophie Codegoni, la quale ha confermato che sarà una delle inquiline del nuovo cast di questa sesta edizione e non ha nascosto che spera anche di poter trovare l'amore, dato che attualmente è single (smentendo di fatto le notizie legate ad un presunto flirt con Fabrizio Corona, che ha definito solo un amico).