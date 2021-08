Can Yaman si è sempre mostrato molto disponibile a scattare foto con le sue fan, anche in vacanza. L'influencer Deianira Marzano ha pubblicato un video inviatole in cui, al contrario, l'attore turco sarebbe apparso scortese con una fan. Una ragazza presente sul posto avrebbe smentito tale atteggiamento, spiegando le dinamiche dell'accaduto e ribadendo la disponibilità di Yaman a scattare foto con le sue ammiratrici.

Il video della presunta scortesia

Nel video pubblicato da Deianira, si può notare Can Yaman che passeggia su una spiaggia in compagnia dell'amico Roberto Macellari.

Ad un tratto, all'attore turco si avvicina una ragazza che lui respinge più volte con un gesto della mano. Il video è stato pubblicato dall'influencer con la didascalia: "Mentre da una parte si parla di un Can disponibile, dall'altra asseriscono che spesse volte non lo sia".

La smentita e il coinvolgimento di Diletta

A distanza di poche ore, Deianira pubblicato un'altra segnalazione che smentirebbe la presunta scortesia di Can Yaman. Infatti, la figlia della donna che ha ripreso il video ha scritto all'influencer che Can si sarebbe mostrato disponibilissimo a fare delle foto con loro. Riguardo la donna ripresa nel video, ha aggiunto: 'La signora lo stava importunando e seguendo dall'inizio della spiaggia, chiedendogli dov'era Diletta e perché non era con lui'.

A sua detta, l'attore non sarebbe stato maleducato o scortese, anzi fin troppo educato. Dunque, l'atteggiamento scostante di Can sembrerebbe avere una giustificazione. D'altronde, è apparso strano l'atteggiamento dell'attore, sempre gentile con le fan e forse distaccato solo nel periodo in chi frequentava Leotta.

La fine della storia con Diletta Leotta e le novità lavorative

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Yaman sembrerebbe giunta al termine in maniera definita. La giornalista sportiva ha festeggiato il suo trentesimo compleanno senza la presenza dell'attore, mentre lui ha trascorso le vacanze in compagnia dell'amico Roberto Macellari, lontano da lei.

Per alcuni, la storia non sarebbe mai iniziata davvero.

Dal punto di vista lavorativo, Can sarà impegnato da settembre accanto a Francesca Chillemi in "Viola come il mare" e dal 2022 con Luca Argentero nel remake di Sandokan, in cui lo vedremo sostituire Kabir Bedi.

Si è parlato anche di una nuova probabile serie tv della Gold Production che lo vedrebbe protagonista insieme alla sua collega di Day Dreamer, Demet Ozdemir, attualmente aumentata nella serie Netflix Tattiche d'amore. Riguardo questo però, non sono arrivare ancora conferme o smentite. Attendiamo ulteriori novità.